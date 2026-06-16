WK 2025: Frankrijk start sterk tegen Senegal, Kaapverdië en Ghana in het nieuws

Het WK voetbal in de Verenigde Staten en Canada is begonnen met een sterke start van Frankrijk tegen Senegal. Ondertussen maken Kaapverdië en Ghana ophef, terwijl de Nederlandse fans massaal naar Houston trekken.

Het WK voetbal in de Verenigde Staten en Canada is officieel van start gegaan met een spannend duel tussen Frankrijk en Senegal in New York.

Na het zingen van de volksliederen en het afwerken van de rituelen trapte Frankrijk af en zette meteen druk op de Senegalese helft. De Franse aanval bestond uit gevaarlijke namen als Doue, Dembélé, Olise en Mbappé, die de Senegalese verdediging constant onder druk zetten. Een van de eerste kansen kwam na een combinatie van Rabiot die Mbappé de diepte instuurde, maar de Franse captain kreeg de bal niet goed mee.

Senegal was ook gevaarlijk met een linke voorzet die tot een corner leidde. De wedstrijd belooft nog veel spanning, gezien de kwaliteit van beide teams. Ondertussen zijn er ook andere opmerkelijke verhalen rond het WK. De KNVB verwacht dat zaterdag ongeveer 15.000 mensen naar de wedstrijd van Nederland tegen Zweden in Houston komen, en dat ze in een stoet naar het stadion lopen.

Dit is gebaseerd op eerdere ervaringen in Dallas, waar het aantal fans groter was dan verwacht. De voetbalbond merkt dat het WK enorm leeft in de VS, met veel Amerikanen die een oranje shirt aantrekken. Ook Kaapverdië trekt de aandacht: bondscoach Pedro Leitão Brito vindt dat kleinere teams iets toevoegen aan het WK. Na de stunt tegen Europees kampioen Spanje (0-0) benadrukt hij dat voetbal niet alleen aan een selecte groep landen toebehoort.

Zijn uitspraken volgen op kritiek van UEFA-voorzitter Čeferin over de nieuwe opzet met 48 landen, die hij oninteressant noemde. Tien Afrikaanse landen tekenden een verklaring als reactie. Kaapverdië speelt zondag tegen Uruguay en hoopt opnieuw te verrassen. Verder zijn de Argentijnse fans in Kansas City in feeststemming, wachtend op Lionel Messi, die zich nog niet heeft laten zien.

Engeland speelt zijn eerste wedstrijd tegen Kroatië in Dallas, met naar verwachting 15.000 Engelse fans bij elke groepswedstrijd. In Algerije is de hype rond Anis Hadj Moussa, bijgenaamd Hadj Potter en Hadj Messi, groot na twee doelpunten in oefeninterlands. Ghana kampt met een visumprobleem voor Thomas Partey: hij kreeg geen visum voor Canada, waar Ghana zijn eerste duel tegen Panama speelt. De Ghanese minister van Buitenlandse Zaken noemt de beslissing extreem oneerlijk en heeft bezwaar aangetekend.

Partey mag de VS wel in en verblijft bij het trainingskamp. Het WK is dus niet alleen een sportief evenement, maar ook een podium voor diverse verhalen en uitdagingen





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