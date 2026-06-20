Wissels Oranje tegen Japan waren veelbesproken

Bondscoach Koeman erkende dat de wissels niet goed uitgepakt hadden en dat hijzelf ook door had dat ze niet bereikt hadden wat ze wilden. Hij had geprobeerd uit te leggen wat de ideeën waren achter de wissels, maar het had niet de impact waar hij op hoopte om de wedstrijd te winnen.

Oranje gaf tegen Japan een 2-1 voorsprong weg en de wissels waren veelbesproken. In de zeventigste minuut haalde de bondscoach zowel Donyell Malen als Crysencio Summerville naar de kant, om even later ook Cody Gakpo vroegtijdig naar de kant te halen.

Zo verdween de snelheid uit de voorhoede. In de slotfase kwam Japan vervolgens nog langszij. Tijdens de persconferentie kreeg Koeman de vraag of hij de wissels al met directeur topvoetbal Nigel de Jong had besproken.

'Ik spreek Nigel elke dag. Maar ik vraag hem niet naar de wissels', aldus Koeman, die vervolgens wel aangaf dat die veranderingen niet goed uitgepakt hadden.

'Ik had zelf ook wel door dat we met die wissels niet bereikt hebben wat we wilden', doelde hij op zijn uitleg om met bijvoorbeeld Memphis Depay, Teun Koopmeiners en later Brian Brobbey meer balvaste spelers te brengen. 'En dan is dat mijn verantwoordelijkheid. ' 'Ik heb geprobeerd uit te leggen wat de ideeën waren achter de wissels', ging Koeman verder, 'maar het had niet de impact waar ik op hoopte om de wedstrijd te winnen.

' Tijdens het persmoment ging Koeman ook in op de mogelijke afwezigheid van Frenkie de Jong. De situatie rond Frenkie de Jong was een onderwerp van gesprek tijdens het persmoment van de selectie





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