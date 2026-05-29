Winterse taferelen op landgoed Twickel: sneeuw en donker maken contrast extra mooi

Fotografe Mariska Freriksen wint met een winterfoto van landgoed Twickel de wedstrijd Het Mooiste Plekkie van Overijssel. De sneeuw en het donkere water zorgen voor een bijzonder contrast.

Op landgoed Twickel in Delden zijn de winterse taferelen dit jaar bijzonder fotogeniek. Fotografe Mariska Freriksen is een vaste bezoeker van het landgoed en weet als geen ander de mooiste momenten vast te leggen.

Op een koude januaridag, toen de sneeuw de bomen en de oevers van de Oelerbeek bedekte, maakte ze een foto die haar de overwinning opleverde in de wedstrijd Het Mooiste Plekkie van Overijssel. De foto toont scheve bomen langs de Oelervaart, met een laagje sneeuw op de takken en een donkere onderkant die zorgt voor een prachtig contrast. Volgens Mariska is het juist dat contrast dat de foto extra bijzonder maakt.

Ik ben altijd op zoek naar spiegelingen in het water, vertelt ze. Dat is mijn dingetje als fotograaf. En op die winterdag zag ik die spiegeling terug in het water van de beek, samen met de sneeuw en het donkere bos. Het geheel gaf een magisch effect.

Landgoed Twickel is een van de parels van Twente. Het kasteel en het omliggende park zijn het hele jaar door een populaire bestemming voor wandelaars en natuurliefhebbers. Mariska zelf komt er regelmatig, vaak in de vroege ochtend of bij zonsondergang, wanneer het licht het mooist is. Elk seizoen heeft zijn charme, maar de winter heeft voor haar een speciaal plekje.

Als er sneeuw ligt, is de stilte bijna tastbaar. De bomen zijn kaal, de paden wit, en het water van de beken en vijvers weerspiegelt de grijze lucht. Het noorderlicht was ook een keer zichtbaar boven Twickel, herinnert Mariska zich. Toen liep ik hier zelfs 's nachts rond om dat vast te leggen.

Het is een ervaring die je niet snel vergeet. De wedstrijd Het Mooiste Plekkie van Overijssel wordt georganiseerd om de verborgen schoonheid van de provincie te laten zien via de ogen van haar inwoners. Mariska's inzending viel direct op bij de jury vanwege de bijzondere compositie en het spel met licht en donker.

De scheve bomen langs de Oelervaart zijn een bekend verschijnsel, veroorzaakt door de grondsoort en de wind, maar in combinatie met de sneeuw krijgt het een extra dimensie. Mariska hoopt dat haar foto anderen inspireert om ook op ontdekkingstocht te gaan in Overijssel. Er is zoveel moois te zien, van de uitgestrekte heidevelden tot de intieme beekdalen. Twickel blijft voor mij een van de mooiste plekken, maar ik ben ook gek op de Weerribben en de Sallandse Heuvelrug.

De natuur is hier zo divers en elk seizoen weer verrassend. Het winnen van de wedstrijd betekent veel voor Mariska. Het is een erkenning van haar oog voor detail en haar liefde voor de natuur. Ze hoopt dat haar foto mensen laat zien dat je niet ver hoeft te reizen voor een bijzonder uitzicht.

Soms ligt het mooiste plekkie gewoon om de hoek, zegt ze. Je moet alleen goed kijken. En met een beetje geluk valt er ook nog sneeuw, net als op die winterdag. Het contrast tussen de witte sneeuw en het donkere water, de stille bomen en de heldere lucht, dat is waar het om draait. Het maakt een gewone wandeling onvergetelijk





