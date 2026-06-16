Wim T. Schippers (83) overleden:reacties op leven en werk van vernieuwer

Reacties en herinneringen van vrienden en collega's na het overlijden van Wim T. Schippers, een baanbrekende kunstenaar, programmamaker en stemacteur.

Onder meer voor cabaretier Paul Haenen komt het nieuws hard aan. Jarenlang waren Haenen en Schippers samen de stemmen van Bert en Ernie in Sesamstraat .

Ze kenden elkaar meer dan vijftig jaar. We hebben ontzettend veel samen gedaan. Ook persoonlijk kende ik hem goed, zegt Haenen tegen persbureau ANP. Heel vernieuwend, noemt hij Schippers.

Daarnaast roemt hij zijn vakmanschap, complete bevlogenheid, zijn passie voor televisie en kunst. Begin dit jaar werden Haenen en Schippers even herenigd als Bert en Ernie toen ze Sesamstraat-afleveringen voor Netflix inspraken. We zaten voor het eerst weer samen: Wim 83, ik 79, we zijn de oudste Bert en Ernie ter wereld, zei Haenen destijds. Hij beschouwt die opnames nu, na het overlijden van Schippers, als een hoogtepunt.

Eind mei zag hij Schippers voor het laatst, tijdens een etentje. Hij zag er goed uit. Onbegrijpelijk, aldus Haenen. Ook VPRO-hoofdredacteur Sarah Sylbing zegt geschokt te zijn.

Wat Wim T. Schippers voor de VPRO heeft betekend is onbeschrijflijk. Het is veel meer dan zijn geestige, hoogst originele en absurdistische oeuvre dat hij in al die jaren op radio en tv bij ons maakte. Het is een wijze van kijken, scheppen en schoppen waar wij tot op de dag van vandaag een voorbeeld aan proberen te nemen. Volgens Sylbing rommelde Schippers aan het beeld, de taal, de structuur en alle andere conventies.

Alles moest ander. Hij wilde de mensen dingen voorzetten waar ze niet van gediend waren om ze te ontregelen en anders naar de dingen te laten kijken. Tegendraads en ontregelend zijn de woorden die vaak terugkeren als het over Wim T. Schippers gaat - maar zelf had de kunstenaar, programmamaker en stemacteur een hekel aan dat soort stempels, benadrukt Titus Muizelaar, acteur en voorzitter van de stichting Wim T. Schippers in NPO Radio 1.

Dat is het mooie aan het kunstenaarschap van Wim: het is niet te benoemen. Tegendraads? Tegen welke draad dan? Als hem werd gevraagd: wat betekent dat nou wat u doet, dan zei hij altijd: het betekent niet zozeer wat, als wel het.

Voor Muizelaar kwam het overlijden niet onverwacht. Ik sprak hem wekelijks. Op zaterdag hadden we een afspraak in café De Jaren in Amsterdam. Daar namen we het leven door en het kunstleven in het bijzonder.

Na de dood van Ellen, zijn vrouw, ging het echt slecht met hem. Dat was zijn steun en toeverlaat, hij miste haar enorm. De wekelijkse gesprekken gingen over alles, vertelt Muizelaar. We namen het leven door, hadden altijd ideeën voor nieuwe programma's.

Tot voor kort waren we nog aan het fantaseren over een nieuwe voorstelling die we met zijn tweeën wilden spelen. De voorwaarde moest zijn dat het volstrekt onbegrijpelijk was. In het atelier van Wim T. Schippers staat nog veel voltooide en onvoltooide beeldende kunst. Daarnaast had de kunstenaar nog steeds veel ideeën, zegt Muizelaar.

We gaan op korte termijn bij elkaar komen om te kijken wat we daarvan nog kunnen realiseren





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