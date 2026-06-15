De veelzijdige kunstenaar Wim T. Schppers, bekend van zijn werk als schrijver, beeldend kunstenaar, theatermaker en de stem van Ernie, is op 83-jarige leeftijd in Amsterdam overleden. Zijn carrière van zes decennia omvatte baanbrekende programma's in televisie en radio en hij bleef tot op hoge leeftijd actief. Zijn nalatenschap wordt bewaakt door de Stichting Wim T. Schippers.

Nederland zegt afscheid tot een van zijn meest originele en invloedrijke cultuurfiguren, Wim T. Schippers , die op 83-jarige leeftijd overleed. Zijn stichting maakte het overlijden op maandag bekend via LinkedIn, met de datum van overlijden op 10 juni in Amsterdam.

Schippers was een ware veelzijdige kunstenaar wiens carrière zich uitstrekte over meer dan zes decennia en diverse disciplines omvatte, van beeldende kunst en literatuur tot theater, radio en televisie. Zijn artistieke reis begon al op jonge leeftijd; in 1959 kocht het Stedelijk Museum werk van hem, toen hij nog een opkomende kunstenaar was. Landelijke faam verwierp hem vooral met baanbrekende televisieprogramma's en zijn iconische rol als stem van Ernie in 'Sesamstraat'.

In deze rol, samen met Paul Haenen als Bert, creëerden zij talloze liedjes en sketches die generaties kinderenDeepGuides heeft aangeraakt en die een blijvende indruk achterlieten. Schippers bleef tot aan zijn hoge leeftijd actief. Nog dit jaar waren zijn werken te zien in musea en werkte hij aan nieuwe kunstprojecten. In 2024 werd de Stichting Wim T. Schippers opgericht om zijn artistieke erfgoed voor de toekomst te bewaren.

Zijn levensfilosofie kwam tot uiting in een van zijn beroemde uitspraken: Geboren worden vind ik onzin, maar doodgaan vind ik nog veel grotere onzin. Zijn begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden, een laatste eerbetoon aan een private persoon ondanks zijn publieke status. Schippers nalatenschap is immens en divers, een weerspiegeling van een onstuitbare creatieve drang die grenzen tussen kunstvormen vervaagde. Hij was niet alleen een kunstenaar maar ook een vernieuwer die het culturele landschap van Nederland aanzienlijk heeft beïnvloed.

Zijn werk in de televisie, met name 'Sesamstraat', werd een integraal onderdeel van de jeugd van veel Nederlanders, terwijl zijn experimenten in beeldende kunst en theater uitdagingenในการdenken en nieuwe perspectieven boden. De oprichting van zijn stichting markeert een formele erkenning van zijn belangrijke plaats in de Nederlandse cultuurgeschiedenis. Zijn overlijden markeert het einde van een era, maar zijn invloed zal voortleven in de werken die hij heeft achtergelaten en in de herinneringen van wie hem heeft gekend of gewerkt.

Het is een verlies voor de culturele gemeenschap, maar zijn erfgoed blijft een bron van inspiratie





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