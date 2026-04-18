Wim Kieft prijst Kenneth Taylor: "Goede transfer, voelt zich goed op zijn plek bij Lazio"

Voetbalanalist Wim Kieft is vol lof over Kenneth Taylor, die indruk maakt bij SS Lazio. Volgens Kieft heeft de overstap van Ajax naar Italië Taylor goed gedaan en is hij een aanwinst voor de club. Daarnaast werden andere actuele voetbalonderwerpen besproken, waaronder de veerkracht van Vitesse, de prestaties van Alex Pastoor en kritiek op de KNVB.

Voormalig profvoetballer en voetbalanalist Wim Kieft heeft lovende woorden uitgesproken over de prestaties van Kenneth Taylor , de Nederlandse middenvelder die momenteel voor SS Lazio speelt. Kieft, die als co-commentator optrad tijdens de wedstrijd tussen Napoli en Lazio, zag Taylor een uitstekende wedstrijd spelen en een belangrijke rol spelen met een vroege assist. Volgens Kieft heeft de overstap van Ajax naar de Italiaanse club Lazio Taylor goed gedaan en voelt hij zich daar duidelijk op zijn plek. 'Hij voelt zich goed op zijn plek, dat merk je gewoon', stelde Kieft tijdens de uitzending toen Taylor in beeld kwam. Hij prees de manier waarop Taylor de afstanden overbrugt en zijn aanvallende impulsen, zoals het opkomen naar het doel wanneer de gelegenheid zich voordoet. 'Ik vind dit een hartstikke leuke en goede transfer voor hem', vervolgde Kieft. Taylor verliet Ajax in de winterstop om de overstap te maken naar Lazio, waar hij zich onmiddellijk ontpopte tot een onmisbare speler. Kieft benadrukte de positieve wending die de transfer voor Taylor heeft betekend, weg van de vermeende 'ellende' bij Ajax , en gaf aan dat hij zichzelf nu in de kijker kan spelen, wat nieuwe mogelijkheden kan openen.

Sinds zijn komst naar Lazio heeft Taylor geen enkele wedstrijd gemist. Hij heeft tot nu toe drie keer gescoord en één assist geleverd voor zijn nieuwe club. Deze statistieken onderstrepen zijn directe impact en belangrijke bijdrage aan het team. De verhuizing naar Italië lijkt Taylor een nieuwe impuls te hebben gegeven en zijn spel ten goede te komen. De positieve beoordeling van een gerenommeerd analist als Wim Kieft draagt bij aan de erkenning van Taylors kwaliteiten en zijn succesvolle start bij Lazio. De overstap lijkt dus een schot in de roos te zijn voor de Nederlandse middenvelder, die zijn carrière een vliegende start geeft in de Serie A.

Naast de analyse van Taylor's prestaties, werd er in de bredere voetbalcontext ook gesproken over de veerkracht van Vitesse, dat ondanks een moeilijke periode mogelijk toch in de Eredivisie kan blijven. Dit wordt gezien als een uitzonderlijke prestatie, waar de club en haar supporters op hopen. Verder werd de rol van trainer Alex Pastoor belicht, die met Almere City FC een indrukwekkende promotie realiseerde en de club vervolgens in de Eredivisie wist te behouden met een realistische speelstijl. Ondanks dat hij wellicht geen wereldtrainer is, wordt zijn prestatie erkend en gewaardeerd. Ten slotte werd kritiek geuit op de KNVB vanwege de planning van de bekerfinale, die na een Europese week werd gehouden, wat als onverstandig wordt beschouwd. De mening werd geuit dat de bekerfinale idealiter na het einde van de competitie, na speelronde 34, gespeeld zou moeten worden. De discussie rondom voetbalanalist Johan Derksen en zijn vermeende kritiek op Alex Pastoor werd ook aangestipt, waarbij werd bepleit dat hij kalmer en respectvoller zou moeten zijn in zijn uitspraken.

Het contrast tussen de prestaties van Taylor bij Lazio en de bredere discussies binnen het Nederlandse voetbal illustreert de diverse invalshoeken waarop het spel wordt geanalyseerd en becommentarieerd





Kieft waarschuwt Koeman: 'Niet slim om Smit te vergelijken met Pedri en De Jong'Voetbalanalist Wim Kieft uit kritiek op bondscoach Ronald Koeman's vergelijking van AZ-talent Kees Smit met wereldsterren als Pedri en Frenkie de Jong. Kieft acht dit te vroeg en potentieel schadelijk voor de ontwikkeling van de jonge middenvelder.

Wim Kieft ziet Dick Schreuder als ideale kandidaat voor Ajax en FeyenoordWim Kieft uit bewondering voor Dick Schreuder, de trainer van NEC, en suggereert dat hij uitstekend zou passen bij zowel Ajax als Feyenoord. Volgens Kieft maakt Schreuder, ondanks de focus van Jordi Cruijff op Spanje voor Ajax, ook buiten het veld een sterke indruk met zijn krachtige uitstraling, directe communicatie en duidelijke voetbalvisie. De oud-spits gelooft dat Schreuder de druk en complexiteit van een topclub aankan, gezien zijn succes bij NEC.

Twente-talenten Rots en Nijstad: Blijven of vertrekken naar de top?De jonge talenten Mats Rots en Ruud Nijstad van FC Twente worden veelvuldig gelinkt aan topclubs in binnen- en buitenland. Kenneth Perez en Arnold Bruggink bespreken het dilemma van de spelers: wanneer is het ideale moment om de stap naar een grotere club te maken, gezien de veranderde voetbalwereld met meer media-aandacht en financiële verleidingen.

Historicus Wim Berkelaar over Soldaat van Oranje Erik Hazelhoff Roelfzema: 'Zet een bijsluiter bij deze oude held'Erik Hazelhoff Roelfzema, bekend als ‘de Soldaat van Oranje’, had zijn heldenstatus nooit mogen krijgen, zo bleek afgelopen week in een boek. Tijd voor een soort bijsluiter, vindt historicus Wim Berkelaar. “We moeten ook de andere kant van die man laten zien. Dat doet de waarheid meer recht”, zegt hij in Langs de Lijn En Omstreken.

Verrassende Nederlaag Napoli Thuis Tegen LazioNapoli, de nummer twee van de Serie A, heeft zaterdagavond thuis met 0-2 verloren van Lazio. Kenneth Taylor was met een assist belangrijk voor de bezoekers. Lazio klimt naar de negende plaats, terwijl Napoli het gat met koploper Inter twaalf punten ziet blijven.

Lazio stunt in Napels met hoofdrollen voor Taylor en NoslinLazio heeft zaterdagavond gewonnen op bezoek bij Napoli. Kenneth Taylor en Tijjani Noslin grepen een hoofdrol bij de bezoekers en krijgen misschien nog wel een bedankje van Internazionale. De club uit Milaan kan door de nederlaag van Napoli met een beetje geluk volgende speelronde al kampioen worden.

