Wim Kieft heeft twijfels over Mika Godts bij Ajax

Wim Kieft, een bekende analist in de voetbalwereld, heeft zijn twijfels over het spel van Mika Godts bij Ajax. Kieft vindt dat Godts overal loopt, behalve op zijn positie, en dat hij niet wordt gecorrigeerd door zijn ploeggenoten of de coach.

Mika Godts beleeft een sterk seizoen bij Ajax , maar Wim Kieft heeft zijn bedenkingen bij het optreden van de Belg tegen FC Utrecht. Kieft zag Godts overal lopen, behalve op zijn positie.

Dat geeft de analist aan in 'Je gaat bij Ajax kijken wat de beste speler is, en dat is Godts natuurlijk', opent Kieft.

'Wat mij het meest verbaasd heeft bij Ajax is dat je Godts overal ziet lopen, behalve de positie waar hij groot geworden is, aan de linkerkant. Dat was of een idee van de coach, en dan is het een dom idee. Of het was Godts die maar een beetje doet wat hij wil omdat het lekker gaat de laatste tijd.

', 'Dan is er bij Ajax ook niemand die hem corrigeert, natuurlijk', gaat de oud-spits verder. 'Want er is niemand die kan corrigeren in dat elftal. Dat is hartstikke zonde. Hij heeft misschien niet de discipline om daar te spelen, of de coach heeft hem daar neergezet met de gedachte:.

En dat is juist niet zo.

', 'Kieft stelt het lastig te vinden om het plafond van Godts in te schatten. 'Dat viel tegen. Ik vind het ook lastig in te schatten met de Nederlandse competitie. Godts is een goede speler, gemiddeld beter dan de rest bij Ajax en Feyenoord.

Maar ik vind dat moeilijk inschatten. In het buitenland, hoe gaat dat dan?

', 'Wim Kieft is een bekende analist in de voetbalwereld en heeft zijn twijfels over het spel van Mika Godts bij Ajax. Kieft vindt dat Godts overal loopt, behalve op zijn positie, en dat hij niet wordt gecorrigeerd door zijn ploeggenoten of de coach.





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mika Godts Ajax Wim Kieft FC Utrecht Discipline Corrigeert Nederlandse Competitie Buitenland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Op dat gebied heeft Dennis te Kloese het gewoon heel erg goed gedaan'Bij FC Rijnmond zijn Algemeen Dagblad-journalist Wessel Penning en Dennis van Eersel het niet eens geworden over de eindbeoordeling van Dennis te Kloese bij Feyenoord.

Read more »

Mika Godts geeft duidelijk signaal af over zijn toekomst bij Ajax: 'Ik heb altijd gezegd...'Mika Godts staat open voor nog een seizoen bij Ajax. Dat vertelt de twintigjarige buitenspeler in zijn eigen documentaire.

Read more »

Emiliano 'Raya' Martínez heeft Premier League-record voor doelpunten tegen nulDe doelman van Arsenal, Emiliano 'Raya' Martínez, heeft tot nu toe in de Premier League 17 keer de nul weten te houden, een record voor doelpunten tegen nul. Alleen Gianluigi Donnarumma (Manchester City) zou hem nog kunnen evenaren, die op dertien staat met nog vier duels te spelen.

Read more »

Chery: NEC heeft recht op derde plaatsNEC staat al maandenlang op de derde plaats. En als de Nijmegenaren de laatste twee competitieduels winnen, blijven ze daar staan.

Read more »