Wim Kieft begrijpt niets van het ego van Louis van Gaal en bespreekt dit in KieftJansenEgmondGijp. René van der Gijp kan Kieft wel uitleggen waarom Van Gaal vaak aan zichzelf denkt. Michel van Egmond is van mening dat een camera nooit een positieve invloed kan hebben op mensen. Iemand die vijf dagen per week in de schijnwerpers staat, kan volgens de auteur daarom onvoorspelbare dingen doen. Kieft vindt dat het ego van Van Gaal soms te groot is en kan niet begrijpen waarom de voormalig bondscoach niet af en toe zijn houding verandert. "Louis van Gaal, hè, dat is ook wel weer een heel makkelijke inkopper (op het feit dat een camera mensen niet beter kan maken, red.) die ik nu maak." "Maar die moet toch ook wel eens zelf wakker worden en denken: de persconferentie had ook anders gekund. Het had iets minder over mezelf mogen gaan, misschien was ik niet zo aardig tegen die journalist", aldus Kieft.spreekt de oud-Eredivisionist tegen. "Maar als jij zo vol van jezelf bent als Trump of Van Gaal, dan heb je het idee dat je het altijd goed doet." Zo denkt hij dat Van Gaal helemaal niet stilstaat bij zijn ego. "Ik weet zeker dat als hij 's avonds thuiskomt en zijn vrouw zegt:En dat is best pijnlijk", aldus Gijp. Van Gaal is momenteel de adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De oud-trainer heeft ook een historie bij onder meer Manchester United, Bayern München en het Nederlands elftal.

