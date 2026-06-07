Wim de Vos bleef drie decennia lang zijn vrouw Herma ondersteunen ondanks haar zeldzame spierziekte

Ruim dertig jaar lang zorgde Wim de Vos voor zijn vrouw Herma, die kampt met myotone dystrofie. Hun liefde bleef sterk, ook na het verlies van hun twee kinderen. Herma overleed in 2021 aan complicaties van haar ziekte en kanker. Wim herinnert zich de kleine, gelukkige momenten en de manier waarop hij haar tot het einde toe heeft aangeraakt.

Je bent een vrouw van goud, dacht Wim de Vos (70) uit Willemstad over zijn destijds prille liefde Herma. Ook toen ze vertelde dat ze een zeldzame spierziekte had, veranderde die gedachte niet.

Ruim dertig jaar lang zorgde hij voor de vrouw (61) van wie hij zoveel hield. In september 2021 overleed ze. Ik zei: ik heb ja gezegd en ik blijf ja zeggen. Wim woonde in 1983 nog in Willemstad toen hij Herma via via leerde kennen.

Toen ze net een paar weken verkering hadden, vertelde ze dat ze Myotone Dystrofie had, een erfelijke, zeldzame spierziekte. Ik heb het altijd enorm respectvol gevonden dat ze dat toen al zei. Het kersverse stel ging samenwonen in Ridderkerk, omdat Wim daar werk had gevonden bij de gemeente. Door de tijd heen leverde Herma lichamelijk steeds meer in door haar ziekte.

Ze lag veel op bed, had moeite met lopen en had steeds minder kracht in haar handen. Ze voelde zich daar schuldig over, blikt Wim terug. Ik zei, eerlijker kun je niet zijn. Ik heb met de verkering ja gezegd en ik blijf ja zeggen.

En daar hield hij zich aan. Ze trouwden en kregen later twee kinderen die dezelfde spierziekte bleken te hebben als hun moeder. Daniëlle werd in 1985 als baby doodgeboren. In hetzelfde jaar overleed Yvonne net na de geboorte.

Wij waren er helemaal kapot van. Ondanks de tegenslagen en de ziekte van Herma, bleven ze van het leven genieten. Dat waren vooral de kleine dingen. En die mist hij nog steeds.

Met de rollator door de natuur wandelen, in de tuin zitten en lekker eten. Dan haalden we bij de cafetaria heel simpel friet of snacks. Maar ja, we zaten lekker te smullen. Herma ging steeds meer achteruit.

Een frietje halen of een bezoekje brengen aan een Chinees restaurant zat er op een gegeven moment niet meer in. De straat op gaan was te ver voor haar, waardoor ze alleen nog maar met haar rollator de tuin in kon. Wim denkt graag terug aan de momenten waarop hij Herma te hulp schoot. Hij was haar mantelzorger.

Bij elk dingetje waarbij ik hielp, kreeg ik een lach op mijn gezicht. Dat vond ik geweldig, zegt hij. Echt dingen ondernemen was er eigenlijk niet bij, maar we hadden het goed. Op 19 september 2021 belandde Herma in het ziekenhuis, waar ze later ook is gestorven.

Ze zat aan het zuurstof, kon niet meer praten en bleek ook een vorm van kanker te hebben. Wim had iets verzonnen om toch met haar te communiceren. Ik had een soort alfabet gemaakt op een A4'tje. Als ze iets wilde vertellen, dan gaf ze met een balpen de letters aan, zodat ik het toch kon begrijpen.

Wim herinnert zich nog als de dag van gisteren dat hij op een dag het ziekenhuis aan de lijn had. Het was niet goed met Herma, die op dat moment daar alleen was. Ze moet worden ingeslapen, waren de woorden die Wim te horen kreeg. Onderweg naar het ziekenhuis reed hij bewust nog langs het woonhuis van de huisarts.

Alsof het zo moest zijn, stonden zijn huisartsen buiten. Ik zei tegen ze: het is zo ver. De artsen stonden op het punt om op vakantie te gaan. Ze zeiden dat ze op de begrafenis waren gekomen als ze niet op vakantie waren geweest.

Ik had fantastische artsen wat dat betreft. Op 24 september 2021 is Herma overleden. Wim vindt het vandaag de dag nog steeds te confronterend om haar begraafplaats te bezoeken. Hetzelfde verhaal als hij naar het plankje op zijn boekenkast kijkt met foto's van zijn geliefde.

Als ik dat zie, dan krijg ik ook een opduvel eigenlijk. Als Wim aan Herma denkt, dan denkt hij terug aan een lief, sterk persoon vol met humor. Het gemis is jaren later nog steeds dag en nacht aanwezig. Wat een schat van een vrouw was mijn lieve Herma, sluit hij af.

Wil jij een eerbetoon brengen aan een dierbare en je herinneringen delen? Heb jij misschien wel een verhaal dat anderen kan raken, troosten of inspireren? Stuur dan een mailtje naaralle artikelen in de serie Voor altijd in ons hart





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Myotone Dystrofie Mantelzorg Huwelijk Verlies Zeldzame Ziekte Relatie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

René van der Gijp en Wim Kieft bewonderen het oog van de scoutsRené van der Gijp en Wim Kieft delen hun mening over de voetballers Sean Steur en Luciano Valente, en de handelswijze van Riemer van der Velde.

Read more »

Saibari klaar voor Bayern‑step volgens Wim KieftVoormalig international Wim Kieft gelooft dat Marokkaanse middenvelder Ismael Saibari klaar is voor een transfer naar Bayern München. Kieft wijst op Saibari's goede prestaties bij PSV en Marokko op het WK, maar benadrukt dat succes in de Bundesliga geen garantie is. Hij bespreekt de hoge transferwaarde en de noodzaak voor PSV om een vervanger te vinden.

Read more »

Wim Kieft denkt dat Denzel Dumfries bij Real Madrid zal slagenWim Kieft denkt dat Denzel Dumfries een geweldenaar is en zal slagen bij Real Madrid. Hij verwacht dat Dumfries een prachtige transfer zal maken en zal een belangrijke speler zijn voor Oranje.

Read more »

Wim Kieft smult van bondscoach Ronald Koeman: 'Was weer echt zichzelf'De manier waarop Ronald Koeman zijn persconferenties benadert kan Wim Kieft wel appreciëren. De oud-spits van Oranje snapt waarom de bondscoach van Oranje de pers benadert zoals hij doet, ook omdat hij elke dag mensen te woord moet staan.

Read more »