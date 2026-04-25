Wim Beelen koopt Rivoli voor Ark van Noach: politiek debat volgt

Wim Beelen heeft het attractiepark Rivoli verworven voor 6,5 miljoen euro met als doel een aanlegplaats te creëren voor zijn Ark van Noach. Dit heeft geleid tot een politiek debat over de toekomst van het terrein, waarbij sommigen pleiten voor een woonwijk.

Wim Beelen heeft het attractiepark Rivoli gekocht voor 6,5 miljoen euro, naar eigen zeggen uitsluitend om een aanlegplaats te creëren voor zijn 122 meter lange Ark van Noach.

Deze aankoop volgt op eerdere vastgoedtransacties, waaronder de aankoop en latere verkoop van grond in de Amsterdamse haven met aanzienlijke winst. De veiling van Rivoli, na veertien jaar onder leiding van Hennie van der Most, leverde Beelen de mogelijkheid om zijn plannen te realiseren. Hij heeft eerder al De Ark van Noach verworven en zoekt nu een permanente locatie in de Maashaven in Rotterdam-Zuid. De aankoop heeft direct politieke reacties uitgelokt.

Kevin van Eikeren van Pro, een voormalig Groenlinks-PvdA politicus, heeft een debat aangevraagd over de toekomst van het Rivoli-terrein. Hij pleit voor de bouw van een groene stadswijk met betaalbare woningen vanaf 2031. Beelen zelf is echter onverschillig voor deze plannen en wijst op eerdere wisselende politieke visies over het gebied. Hij benadrukt het belang van het respecteren van bestaande contracten, vergunningen en wetgeving.

De gemeente Rotterdam overweegt momenteel geen opties voor het verlengen of afkopen van de erfpacht en vergunningen, wat Beelen evenmin bevreemdt. Zijn focus ligt op het realiseren van een aantrekkelijk park en het aangaan van een constructieve dialoog met de gemeente. Marten Nefs, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit, legt uit dat de gemeente graag een woonwijk op deze locatie zou zien vanwege de bestaande infrastructuur, maar dat dergelijke locaties steeds schaarser worden.

Beelen heeft een geschiedenis van het verwerven van grond die ook de interesse wekt van gemeenten. In 2021 kocht hij het ADM-terrein in Amsterdam voor 86 miljoen euro, waarna hij vier jaar lang conflicten had met de gemeente over zijn plannen. Uiteindelijk verkocht hij het terrein in 2025 voor 165 miljoen euro aan de gemeente. De situatie in Rotterdam is anders, aangezien Beelen niet de grond zelf heeft gekocht, maar de erfpacht, die eind 2030 afloopt.

Hij benadrukt dat zijn motivatie puur altruïstisch is en dat de Ark van Noach een symbolische betekenis heeft, namelijk het creëren van bewustzijn over maatschappelijke problemen zoals polarisatie en het bevorderen van verbinding tussen mensen. De toegang tot de ark zal gratis zijn, omdat Beelen gelooft dat religie niet vercommercialiseerd mag worden. Hij is van plan om ook echte dieren in de ark te huisvesten.

Voor het plaatsen van het schip is toestemming nodig van het Havenbedrijf Rotterdam, dat de aanvraag zal beoordelen op veiligheid en wetgeving. Beelen is zelf christelijk en benadrukt dat zijn initiatief inclusief is en openstaat voor iedereen. Hij hoopt binnenkort in gesprek te gaan met burgemeester Carola van Schouten en ziet geen reden waarom de ark deze zomer niet open zou kunnen gaan, met een combinatie van gratis en betaalde attracties





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rivoli Wim Beelen Ark Van Noach Rotterdam Vastgoed Politiek Woningen

United States Latest News, United States Headlines

