Willem II wint uitduel bij RKC Waalwijk in play-offs

Willem II heeft een voorsprong genomen in de play-offs voor promotie/degradatie door met 0-1 te winnen bij RKC Waalwijk. Een eigen doelpunt van Godfried Roemeratoe besliste de wedstrijd. De return is zaterdag in Tilburg.

Willem II heeft een belangrijke overwinning behaald in de play-offs voor promotie/degradatie door RKC Waalwijk met 0-1 te verslaan in het Mandemakers Stadion. De wedstrijd, die dinsdagavond werd gespeeld, was in de eerste helft moeizaam en weinig spectaculair, met beide teams die moeite hadden om kansen te creëren.

De vermoeidheid van de recente wedstrijden en de spanning die op de spelers rustte, leken een negatieve invloed te hebben op het spel van beide ploegen. Het was een schouwspel dat weinig beleving bood aan de toeschouwers, met lange periodes zonder noemenswaardige actie. De eerste helft eindigde dan ook zonder dat een van beide teams echt gevaar stichtte. De tweede helft bracht echter meer energie en beleving.

Willem II kwam al snel tot een goede kans via spits Devin Haen, die net op tijd fit was voor de derby. Zijn poging werd echter knap gepareerd door RKC Waalwijk-doelman Yanick van Osch. Ook aanvaller Armin Culum kreeg een kans, maar zijn schot vormde geen probleem voor Van Osch. De wedstrijd veranderde echter drastisch na een uur spelen toen RKC Waalwijk-spits Jesper Uneken een rode kaart kreeg na een harde tackle.

Uneken ontving zijn tweede gele kaart van de wedstrijd, waardoor de thuisploeg met tien man verder moest. Willem II profiteerde kort daarna van de numerieke meerderheid. Uit een corner kon Godfried Roemeratoe ongelukkig in eigen doel werken, waardoor Willem II op 0-1 voorsprong kwam. Dit doelpunt gaf de Tilburgers een flinke boost en zette RKC Waalwijk onder druk.

In de slotfase probeerde RKC Waalwijk-trainer Sander Duits de druk op te voeren door Michiel Kramer in de aanval te brengen. Kramer moest de gelijkmaker forceren, maar Willem II hield stand. De Tilburgers, versterkt door de invallers waaronder El Allouchi, speelden solide en gaven RKC Waalwijk weinig ruimte om te scoren. De verdediging van Willem II stond goed en de middenvelders wisten de bal goed in de ploeg te houden.

De uiteindelijke 0-1 overwinning is een belangrijke stap voor Willem II in de play-offs. De returnwedstrijd wordt komende zaterdag in Tilburg gespeeld, waar zal worden beslist wie er doorgaat naar de derde ronde en de confrontatie met Roda JC. Willem II heeft nu een goede uitgangspositie, maar RKC Waalwijk zal er alles aan doen om de achterstand goed te maken en de play-offs levend te houden.

De wedstrijd in Tilburg belooft een spannende en intensieve strijd te worden, waarin beide teams voor de winst zullen vechten. De supporters kunnen zich opmaken voor een zenuwslopende confrontatie waarin de beslissing over promotie/degradatie dichterbij komt





El Allouchi (31) verliest dochter, Willem II geschokt: 'Dit is keihard aangekomen'De selectie van Willem II is in aanloop naar het play-offtweeluik tegen RKC Waalwijk opgeschrikt door intens triest nieuws. Middenvelder Mounir El Allouchi is zijn dochtertje verloren. Trainer John Stegeman vertelt dat dat nieuws 'keihard' is aangekomen binnen Willem II.

Willem II favoriet in play-offduel met RKC: 'Nu begint het pas'Met Willem II en RKC Waalwijk treffen twee Brabantse ploegen die vorig seizoen degradeerden uit de Eredivisie elkaar in de kwartfinale van de play-offs. Beide clubs slaagden (nog) niet in de ambitie om direct terug te keren, maar koesteren hoop. De nummer drie van de reguliere competitie – Willem II – start als favoriet aan het tweeluik.

Willem II hoopt op terugkeer van Haen en Verheydt tegen RKC WaalwijkWillem II hoopt dinsdagavond te kunnen beschikken over spitsen Devin Haen en Thomas Verheydt tegen RKC Waalwijk. Beide spitsen kampten met enkelblessures, maar mogelijk kunnen ze alweer in actie komen. Trainer John Stegeman laat weten dat de medische staf en de spelers zelf hard hebben gewerkt om zo snel mogelijk fit te zijn.

Stilstand bij overlijden dochter El Allouchi tijdens play-off duel Willem II-RKCSupporters en spelers van Willem II en RKC Waalwijk hebben tijdens de play-off wedstrijd stilgestaan bij het overlijden van de dochter van Willem II-middenvelder Mounir El Allouchi. De stilte werd gehouden in de twintigste minuut, El Allouchi's rugnummer.

Fans RKC en Willem II komen in minuut 20 met hartverwarmende steunbetuiging aan Mounir El AllouchiSupporters van RKC Waalwijk en Willem II zijn dinsdagavond met een fraaie steunbetuiging gekomen aan Mounir El Allouchi. De aanvallende middenvelder van Willem II en zijn vrouw verloren afgelopen week hun ongeboren dochtertje.

