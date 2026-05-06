Willem II wint saai duel tegen RKC Waalwijk en zet stap naar halve finales play-offs

Willem II heeft een belangrijke stap gezet in de play-offs om promotie/degradatie door RKC Waalwijk met 0-1 te verslaan. De wedstrijd werd overschaduwd door het persoonlijke drama van Mounir El Allouchi, maar de Tilburgers wisten uiteindelijk te winnen dankzij een late goal.

Willem II heeft een belangrijke stap gezet in de strijd om promotie/degradatie door een overwinning te behalen in de tweede ronde van de play-offs. In een matige Brabantse derby tegen RKC Waalwijk wisten de Tilburgers uiteindelijk met 0-1 te winnen, dankzij een doelpunt in de slotfase.

De wedstrijd was lang saai en zonder hoogtepunten, totdat RKC-speler Jesper Uneken in de 60ste minuut een rode kaart kreeg na twee gele kaarten. Drie minuten later maakte Willem II het enige doelpunt van de wedstrijd, toen een hoekschop via RKC-verdediger Godfried Roemeratoe in eigen doel belandde. De return staat gepland voor zaterdag om 16.30 uur in Tilburg.

Naast Willem II en RKC Waalwijk strijden ook Almere City FC en De Graafschap om een plek in de halve finales, die op 13 en 16 mei worden gespeeld. De wedstrijd werd overschaduwd door het persoonlijke drama van Willem II-middenvelder Mounir El Allouchi, wiens dochtertje vorige week overleed. Ondanks zijn verdriet was El Allouchi aanwezig bij de wedstrijd en begon hij op de bank. In de 20ste minuut kreeg hij steun van de supporters, die hem een staande ovatie gunden.

Ook werd er een spandoek ontvouwd met bemoedigende woorden voor El Allouchi en zijn familie. De middenvelder reageerde met een dankbaar gebaar. Het voetbal was in de eerste helft saai, met slechts één kans voor Willem II, toen Siegert Baartmans een kopbal in de handen van RKC-doelman Yanick van Osch speelde. Na rust had Van Osch een prachtige redding op een volley van Devin Haen, die eerder deze week al de held was in de strafschoppenreeks tegen Roda JC Kerkrade.

Het tij keerde echter na de rode kaart voor Uneken. Van Osch kon een doelpunt van El Allouchi in de slotfase voorkomen, waardoor de eindstand op 0-1 bleef. De overwinning brengt Willem II dichter bij de halve finales, waar ze kunnen strijden voor promotie naar de Eredivisie





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Willem II RKC Waalwijk Play-Offs Promotie/Degradatie Mounir El Allouchi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Willem II hoopt op terugkeer van Haen en Verheydt tegen RKC WaalwijkWillem II hoopt dinsdagavond te kunnen beschikken over spitsen Devin Haen en Thomas Verheydt tegen RKC Waalwijk. Beide spitsen kampten met enkelblessures, maar mogelijk kunnen ze alweer in actie komen. Trainer John Stegeman laat weten dat de medische staf en de spelers zelf hard hebben gewerkt om zo snel mogelijk fit te zijn.

Read more »

Fans RKC en Willem II komen in minuut 20 met hartverwarmende steunbetuiging aan Mounir El AllouchiSupporters van RKC Waalwijk en Willem II zijn dinsdagavond met een fraaie steunbetuiging gekomen aan Mounir El Allouchi. De aanvallende middenvelder van Willem II en zijn vrouw verloren afgelopen week hun ongeboren dochtertje.

Read more »

Willem II wint uitduel bij RKC Waalwijk in play-offsWillem II heeft een voorsprong genomen in de play-offs voor promotie/degradatie door met 0-1 te winnen bij RKC Waalwijk. Een eigen doelpunt van Godfried Roemeratoe besliste de wedstrijd. De return is zaterdag in Tilburg.

Read more »

Willem II wint van RKC Waalwijk in emotionele wedstrijd met steun voor El AllouchiWillem II heeft met 1-0 gewonnen van RKC Waalwijk in een wedstrijd die vooral in het teken stond van steunbetuiging aan Mounir El Allouchi, die recentelijk zijn dochtertje verloor. Een eigen doelpunt van Godfried Roemeratoe besliste de wedstrijd.

Read more »

Willem II slaat na rood RKC-spits Uneken eerste slag in Waalwijk in play-offsDe Tilburgers winnen de heenwedstrijd in de tweede ronde van de play-offs om promotie/degradatie: 0-1.

Read more »

Willem II steunt Mounir El Allouchi na persoonlijk drama met emotionele overwinning op RKC WaalwijkNa het verlies van zijn dochter ontving Mounir El Allouchi steun van zijn teamgenoten en supporters tijdens de wedstrijd tegen RKC Waalwijk. De 0-1 overwinning was een emotionele dag vol solidariteit en respect.

Read more »