Willem II wil tegen Volendam de tweede prijs winnen

Willem II neemt vandaag tegen FC Volendam revanche van de afgelopen weekend waarin de ploeg met 1-2 verloor. De Tilburgers moeten met twee doelpunten verschil winnen om volgende seizoen in de Eredivisie te promoveren.

Willem II speelt vandaag dé wedstrijd van het jaar. Op bezoek gaan ze bij FC Volendam en moeten de Tilburgers de nederlaag van woensdag goedmaken.

Winnen ze met een verschil van twee doelpunten, dan promoveert Willem II naar de Eredivisie. In dit liveblog houden we je volledig op de hoogte van alles wat er gebeurt in Volendam én bij de thuisblijvers in Tilburg. Twee wisselingen bij Willem II in vergelijking met de wedstrijd van woensdag. Per van Loon en Samuel Bamba beginnen op de bank.

Voor hen in de plaats: Uriel van Aalst en Siegert Baartmans. De supporters van Willem II zitten nu in de bus. De spelers vertrokken gisteren al, om ergens in de buurt van Volendam een hotel te pakken. Voordat zij vertrokken was er ruimte voor de fans om een handtekening te scoren.

Het zegt natuurlijk niets, maar op zich zijn de statistieken de Tilburgers goed gezind. Van de laatste vijf wedstrijden in Volendam werden er vier gewonnen door Willem II. De laatste keer was in 2018 toen Willem II in de eerste ronde van de KNVB Beker met 1-2 won. Ook won Willem II dit seizoen de laatste zeven uitwedstrijden die hij speelde





