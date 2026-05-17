Willem II-trainer John Stegeman kritiek op play-off opzet

Willem II-trainer John Stegeman is helemaal niet blij met de nieuwe opzet van de play-offs om promotie/degradatie. Dat vertelt de oefenmeester na de overwinning in het tweeluik tegen Almere City in gesprek met onder meer interviewer.

Stegeman is niet blij met het drukke schema van de deelnemers van de play-offs.

'We spelen veel wedstrijden in een korte periode. Ik heb het al eerder aangegeven... de KNVB heeft er wat moois van gemaakt. Dat hebben ze goed gedaan', zegt de trainer met een cynische ondertoon.

'Ik weet niet wie dat allemaal bepaalt, maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. ', deelt hij met de interviewer. Als je als vijfde of zesde was geëindigd, had je acht wedstrijden moeten spelen. Dat heeft niets meer te maken met promotie- en degradatieregeling.

Je maakt het de Eredivisie-ploeg in mijn optiek wel heel erg makkelijk. Maar het is zoals het is, wij gaan ons voorbereiden.

', aldus Stegeman. Zondagmiddag wordt duidelijk of Willem II in de finale speelt tegen Telstar of FC Volendam.

'In die finale hebben we niets te verliezen', stelt Stegeman. 'We willen heel erg graag met elkaar. Daar moet ik mijn groep een compliment voor geven. Het gaat heel veel over andere ploegen in de Keuken Kampioen Divisie.

Dat kan en dat mag, want er zijn ploegen het hartstikke goed hebben gedaan.





