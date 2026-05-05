Willem II steunt Mounir El Allouchi na persoonlijk drama met emotionele overwinning op RKC Waalwijk

Na het verlies van zijn dochter ontving Mounir El Allouchi steun van zijn teamgenoten en supporters tijdens de wedstrijd tegen RKC Waalwijk. De 0-1 overwinning was een emotionele dag vol solidariteit en respect.

Na afloop van de met 0-1 gewonnen wedstrijd tegen RKC Waalwijk werd Mounir El Allouchi door zijn teamgenoten voor het uitvak naar voren geduwd. Hij kreeg van de Willem II-supporters een luid applaus.

De middenvelder uit Roosendaal verloor afgelopen week zijn dochter en dat maakte indruk bij de club.

'Heel veel respect voor Mounir dat hij er vandaag bij wilde zijn', zegt spits Devin Haen. Spits Haen schrok enorm toen hij afgelopen week hoorde over het persoonlijke drama van El Allouchi.

'Verschrikkelijk nieuws, voetbal is dan niet meer belangrijk. We wilden als selectie Mounir graag een hart onder de riem steken. Hij wilde naar de club komen, maar de trainer gaf aan dat hij voor thuis moest kiezen. Dat hij er vandaag bij was, daar heb ik heel veel respect voor.

' Tijdens de wedstrijd toonden beide supportersgroeperingen een spandoek voor de familie El Allouchi. Haen: 'Op het veld zagen we die doeken en we hoorden iedereen applaudisseren. Het zorgde voor kippenvel. Het is indrukwekkend dat ze de familie in heel Nederland steunen.

Je koopt er niks voor, maar het is wel mooi.

' Dat Haen mee kon spelen tegen RKC Waalwijk, was lange tijd onzeker. De spits raakte in de laatste competitiewedstrijd geblesseerd tegen FC Dordrecht.

'De fysio's hebben me de hele week behandeld, vandaag nog. Gisteren merkte ik op het veld dat het niet lekker ging. Vandaag voelde het een stuk beter, al was het niet hoe ik het graag wilde. Uiteindelijk heb ik op karakter meegedaan en ben ik wat eerder van het veld gegaan.

' De 0-1 overwinning is volgens Haen een prima uitgangspositie. 'We zijn niet in de problemen gekomen, al waren we zelf ook niet heel gevaarlijk. Na de 0-1 hebben we het volwassen uitgespeeld. We hoopten op nog een goaltje, maar ze stonden met z'n allen voor de eigen zestien.

' De emotionele achtergrond van de wedstrijd maakte het een bijzondere dag voor zowel de spelers als de supporters. Het was een moment waarop voetbal meer was dan alleen een sport; het was een manier om steun te betuigen aan een teamgenoot in moeilijke tijden. De samenhorigheid die zowel op als naast het veld werd getoond, liet zien hoe belangrijk het is om er voor elkaar te zijn, vooral in tijden van verdriet.

De overwinning was een mooie afsluiting van een dag die vooral in het teken stond van steun en solidariteit. De spelers van Willem II en RKC Waalwijk toonden respect voor elkaar en voor de situatie van El Allouchi. Het was een voorbeeld van hoe voetbal een brug kan slaan tussen mensen en hoe het een kracht kan zijn in moeilijke momenten.

De reacties van de supporters en de spelers laten zien dat voetbal meer is dan alleen een wedstrijd; het is een gemeenschap die samen staat in vreugde en verdriet





Stilstand bij overlijden dochter El Allouchi tijdens play-off duel Willem II-RKCSupporters en spelers van Willem II en RKC Waalwijk hebben tijdens de play-off wedstrijd stilgestaan bij het overlijden van de dochter van Willem II-middenvelder Mounir El Allouchi. De stilte werd gehouden in de twintigste minuut, El Allouchi's rugnummer.

