Willem II-spelers gehuldigd op Heuvel in Tilburg

Willem II-spelers worden gehuldigd op het plein van de Heuvel in Tilburg. Burgemeester Fleur Gräper overhandigt een speciaal schild aan de spelers van Willem II. De spelers van Willem II komen het podium op. Stuk voor stuk worden ze door presentator Frank Evenblij het podium op gehaald. Het plein vult zich inmiddels helemaal met rode rook van de fakkels. Het is flink heet tijdens de huldiging van Willem II op het plein. Sommige fans laten het bier links liggen en stappen over op het water.

Hoewel er overal gratis water te verkrijgen is, en zelfs vrijwilligers met kannen water voor aan het podium staan, lijken er toch wat mensen bevangen te zijn door de hitte.

Bij de EHBO-post is het nu toch wat drukker geworden, meldt onze verslaggever. Goed smeren met zonnebrandcrème en voldoende drinken (water) is nog steeds het advies. Trainer Stegeman spreekt grote steun uit voor Mounir El Allouchi. Mounir El Allouchi wordt nog even extra in het zonnetje gezet door trainer John Stegeman.

De trainer overhandigt het promotieschild aan de speler die midden tussen zijn teamgenoten staat. In samenspel met de supporters wordt het schild boven het hoofd gehouden. Burgemeester Fleur Gräper van Tilburg heeft het promotieschild overhandigd aan de spelers van Willem II. De fans van Willem II zingen nog een keer voor Didillon-Hödl.

De keeper van de Tricolores maakte de winnende penalty in de finale van play-offs tegen Willem. Speler Samuel Bamba zweept het publiek nog eens op. Alle supporters springen schouder aan schouder op het volle plein van de Heuvel. Trainer John Stegeman spreekt alle supporters toe.

Allemaal inhaken, allemaal inhaken, roept de geboren Duitser. De fans van Willem II scanderen de naam van trainer John Stegeman. Finn Stam is ontzettend trots op supporters. Willem II-speler Finn Stam maakte zaterdag in de finale tegen Volendam de belangrijke 0-2.

Hij is verbaasd door de grote opkomst van de fans. Dit is ongelooflijk. Deze huldiging is groter dan ik dacht. Ik heb dit in Nederland nog niet meegemaakt. Deze supporters hebben zoveel liefde voor hun club





