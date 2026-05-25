Willem II-speler Finn Stam en Mounir El Allouchi over zware periode en huldiging

Finn Stam en Mounir El Allouchi, spelers van Willem II, delen hun ervaringen over de zware periode waarin El Allouchi zijn dochtertje moest begraven en de grote opkomst van de fans tijdens de huldiging.

Willem II-speler Finn Stam maakte zaterdag in de finale tegen Volendam de belangrijke 0-2. Hij is verbaasd door de grote opkomst van de fans .

‘Dit is ongelooflijk. Deze huldiging is groter dan ik dacht. Ik heb dit in Nederland nog niet meegemaakt. Deze supporters hebben zoveel liefde voor hun club.

’ Voor Willem II-speler Mounir El Allouchi waren het roerige weken. Begin deze maand moest hij zijn dochtertje begraven. Ondanks die enorm heftige tijd, speelde hij wel mee in de gewonnen finale tegen Volendam. Het was een heel zware periode.

De liefde die ik van jullie heb gekregen is ongekend. Ik wil jullie daarvoor bedanken’, vertelt hij op het podium





