Willem II op weg naar promotie naar Eredivisie

Willem II is op weg naar promotie naar de Eredivisie na een overwinning op FC Volendam in de play-offs. De Tilburgers wonnen met 2-0 en zijn nu één stap dichtbij de topklasse.

Het is stilletjes op de tribunes met Volendam-supporters, ook wel logisch gezien de 0-2 achterstand van de thuisploeg. De 400 Tilburgers in het uitvak zijn wel goed te horen.

Ondertussen is de sfeer bij het stadion in Tilburg goed. Verslaggever Nina van den Broek vraagt hoe het met de zenuwen zit.

"Ik heb er wel vertrouwen in, maar woensdag vond ik een beetje tegenvallen. Het blijft spannend", vertelt een van de supporters, terwijl zijn vrienden een hoedje van Willem II op zijn hoofd zetten. De voorspellingen gaan alle kanten op. De een roept dat het 0-2 wordt en de ander denkt 1-3, maar ze gaan er allemaal vanuit dat Tilburg de winst zal pakken.

Halverwege de eerste helft is het tijd voor een drinkpauze. Een furieuze start van Willem II is beloond met twee doelpunten. En dan is het wel 0-2. Finn Stam ontfutselt eenvoudig de bal en haalt hard uit.

Met deze stand promoveert Willem II naar de Eredivisie. Maar we zijn pas 20 minuten onderweg. En bijna was het al 0-2 voor Willem II. Een doelpunt van Haen wordt echter afgekeurd wegens buitenspel, terecht.

Willem II komt direct op voorsprong, dankzij een doelpunt van Baartmans. De achterstand direct weggepoetst. Spandoek van fans Willem II in Volendam (foto: ANP). Daar zijn ze.

De spelers die het moeten gaan doen. Onder aanvoering van Justin Hoogma komt Willem II het veld op. De voorzitter van de Raad van Commissarissen van FC Volendam Rob Bootsman heet de supporters van Willem II welkom.

"Afgelopen woensdag zijn we geweldig ontvangen, vandaag willen wij een goede gastheer zijn. Ik roep iedereen op om er een feestje van te maken. Reclame voor het voetbal.

", De fans die in Volendam aanwezig zijn hebben een groot spandoek opgehangen in het uitvak. 'Vol gas voor promotie' staat erop. Over vijf minuten begint de wedstrijd en gaan we zien of de spelers het ook waar gaan maken. Supporters Willem II zijn in Volendam (foto: Omroep Brabant).

BIJ ESPN blikt Willem II-trainer John Stegeman voor op de wedstrijd tegen FC Volendam.

"We leven nog, zo simpel is het", zegt Stegeman tegen Hans Kraaij. "Gisteren zijn we het hotel ingegaan. We hebben wel een nabespreking gehouden. Wat moeten we beter doen.

Van daaruit hebben we ons rustig kunnen voorbereiden.

", Dat de supporters uiteindelijk wel bij zijn, doet Stegeman goed. "Dankjewel burgemeester. Supporters horen bij zo'n wedstrijd te zijn. Ze hebben ons het hele seizoen gesteund en dan zou het zuur zijn als ze hier er niet bij hadden kunnen zijn.

Voor de spelers is dit ook belangrijk.

", Over dertig minuten begint de wedstrijd. De spanning begint langzaam op te bouwen in Volendam én Tilburg. 7500 fans worden verwacht op het plein Met onder meer Roosendaler Bilal Ould-Chikh in de basis. Accepteren Spelersbus Willem II is gearriveerd bij het stadion van Volendam (foto: Omroep Brabant). Twee wisselingen bij Willem II in vergelijking met het duel van woensdag.

Per van Loon en Samuel Bamba beginnen op de bank. Voor hen in de plaats: Uriel van Aalst en Siegert Baartmans. Accepterente accepteren en de inhoud te bekijken. Eerste fans druppelen binnen op het fanplein bij het stadion van Willem II De supporters van Willem II zitten nu in de bus.

De spelers vertrokken gisteren al, om ergens in de buurt van Volendam een hotel te pakken. Voordat zij vertrokken was er ruimte voor de fans om een handtekening te scoren. Accepteren Het zegt natuurlijk niets, maar op zich zijn de statistieken de Tilburgers goed gezind. Van de laatste vijf wedstrijden in Volendam werden er vier gewonnen door Willem II.

De laatste keer was in 2018 toen Willem II in de eerste ronde van de KNVB Beker met 1-2 won. Ook won Willem II dit seizoen de laatste zeven uitwedstrijden die het speelde. Het zweet brak menig Willem II-fan vrijdag uit. Niet alleen vanwege de tropische temperaturen, maar vooral voor de strijd om kaartjes voor de belangrijkste wedstrijd van het seizoen.

Supporters mochten na veel gedoe toch naar de tweede finalewedstrijd van de play-offs in Volendam. Wil Spaninks en Jean-Pierre van Dommelen staken tevergeefs een kaarsje op





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Willem II FC Volendam Eredivisie Play-Offs Promotie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FC Volendam en Willem II strijden om Eredivisie-plaatsDe wedstrijd tussen FC Volendam en Willem II zal beslissen wie er komend seizoen in de Eredivisie speelt. Volendam eindigde als zestiende in de Eredivisie, Willem II als derde in de eerste divisie.

Read more »

Gevecht om de Eredivisie: €100 voor goal FC Volendam of Willem II!ADVERTORIAL - Zaterdagavond staat er een heel belangrijke wedstrijd met het oog op het volgende Eredivisie-seizoen op het programma: FC Volendam verdedigt in eigen huis een voorsprong tegen Willem II (aftrap om 20.00 uur).

Read more »

Willem II - FC Volendam: duel in Volendam voor promotie naar EredivisieWillem II moet zaterdagmiddag in Volendam een belangrijke wedstrijd spelen tegen FC Volendam. De Tilburgers moeten met twee doelpunten verschil winnen om te promoveren naar de Eredivisie. In de eerste confrontatie verloren ze met 1-2. De statistieken zijn voor de Tilburgers gunstig, maar het zal niet makkelijk worden.

Read more »

Willem II draait het razendsnel om in Volendam • Tilburgers nu op voorsprongIn dit liveblog volgen we de return van de finale van de play-offs om promotie en degradatie tussen FC Volendam en Willem II.

Read more »