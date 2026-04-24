Willem II focust op groter plaatje, ondanks kans op periodetitel

Willem II kan vrijdagavond de laatste periodetitel van het KKD-seizoen winnen, maar trainer John Stegeman en keeper Thomas Didillon-Hödl benadrukken dat hun focus ligt op een derde plaats in de competitie en een goede voorbereiding op de play-offs.

Willem II staat voor een cruciale wedstrijd op vrijdagavond tegen FC Dordrecht, waarin de Tilburgers de laatste periodetitel van het huidige KKD -seizoen kunnen veiligstellen. Een overwinning zou hen automatisch de vierde periode opleveren, wat een prestatie op zich is.

Echter, zowel trainer John Stegeman als doelman Thomas Didillon-Hödl benadrukken dat hun focus verder reikt dan enkel het winnen van deze periodetitel. Hoewel aanvoerder Didillon-Hödl aangeeft dat hij de periodetitel graag zou willen bemachtigen – 'Waarom zouden we de periode niet willen winnen? Ik wil de periode, maar we krijgen er niks voor, naast een beker' – ziet Stegeman het grotere geheel. Hij stelt dat de club zich primair richt op het bemachtigen van de derde plaats in de competitie.

Een derde plaats zou namelijk een aanzienlijk voordeel opleveren in de play-offs, doordat Willem II dan later zou instromen en de tweede wedstrijd in eigen huis zou kunnen spelen. Dit wordt gezien als een belangrijke factor voor succes. Willem II bevindt zich momenteel op de derde positie, maar De Graafschap kan hen nog inhalen, waardoor de wedstrijd tegen Dordrecht extra belangrijk is.

Zelfs een vierde plaats zou een latere instroom in de play-offs betekenen, maar de voorkeur gaat duidelijk uit naar de derde positie. Didillon-Hödl onderstreept het potentieel van Willem II en de steun van de fans. Hij is van mening dat de club thuishoort in de Eredivisie, gezien de enorme energie en betrokkenheid die de supporters tonen, zelfs bij wedstrijden tegen beloftenelftallen op vrijdagavond. Toch waarschuwt hij voor overmoed richting de play-offs.

Hij benadrukt het belang van bescheidenheid en het feit dat het winnen van de periodetitel of het eindigen als derde geen garantie is voor promotie. De focus moet liggen op het handhaven van het huidige niveau, met veel intensiteit en betrokkenheid, omdat de play-offs een momentum vereisen dat constant gevoed moet worden. Stegeman sluit zich hierbij aan en wijst erop dat er nog verbeterpunten zijn, met name op het gebied van klinisch scoren en het voorkomen van terugval in wedstrijden.

Hij benadrukt het belang van controle en grip in de wedstrijden, om te voorkomen dat tegenstanders te gemakkelijk door de verdediging heen kunnen breken. De coach is duidelijk: er zal geen groots feest zijn in Tilburg, zelfs als Willem II de periodetitel zou winnen. De kwalificatie voor de play-offs werd al eerder veiliggesteld in Emmen, en dat was al reden voor een feestelijke sfeer in de spelersbus.

De tactische benadering van Stegeman en de realistische kijk van Didillon-Hödl tonen aan dat Willem II zich bewust is van de uitdagingen die voor hen liggen. Het team is vastbesloten om zich te kwalificeren voor de play-offs en zo een kans te creëren op promotie naar de Eredivisie, maar ze beseffen dat dit een langdurig proces is dat hard werken en consistentie vereist.

De wedstrijd tegen FC Dordrecht is een belangrijke stap in deze richting, maar het is niet het einddoel. De focus ligt op het verbeteren van de prestaties, het handhaven van de huidige positie en het voorbereiden op de play-offs. De club wil niet afgeleid worden door de periodetitel, maar zich concentreren op het grotere plaatje: het bereiken van de Eredivisie.

De supporters kunnen rekenen op een strijdvaardig team dat alles zal geven om de doelstellingen te bereiken, maar de verwachtingen worden realistisch gehouden. De boodschap is duidelijk: Willem II is op de goede weg, maar er is nog werk aan de winkel. De club wil een solide basis leggen voor de toekomst en zich ontwikkelen tot een stabiele kracht in het Nederlandse voetbal.

De wedstrijd tegen Dordrecht is een kans om dit te bewijzen en een belangrijke stap te zetten richting de play-offs





Koning Willem-Alexander bespreekt woningbouwuitdagingen met corporatiesKoning Willem-Alexander heeft donderdag gesprekken gevoerd met woningcorporaties over de uitdagingen in de woningbouw, zoals hoge belastingen, minder investeringen en complexe regelgeving. Er wordt gewaarschuwd dat corporaties over een aantal jaar mogelijk geen nieuwe woningen meer kunnen bouwen.

