Willem II - FC Volendam: duel in Volendam voor promotie naar Eredivisie

Willem II moet zaterdagmiddag in Volendam een belangrijke wedstrijd spelen tegen FC Volendam. De Tilburgers moeten met twee doelpunten verschil winnen om te promoveren naar de Eredivisie. In de eerste confrontatie verloren ze met 1-2. De statistieken zijn voor de Tilburgers gunstig, maar het zal niet makkelijk worden.

Per van Loon in duel met een Volendam-speler tijdens de eerste ontmoeting met FC Volendam. Foto: ANPWillem II moet zaterdagmiddag flink aan de bak in dé wedstrijd van het jaar.

In Volendam moet met twee doelpunten verschil worden gewonnen om te promoveren naar de Eredivisie. Woensdag ging Willem II in de eerste confrontatie met 1-2 onderuit. Op zich zijn de statistieken de Tilburgers best goed gezind. Van de laatste vijf wedstrijden in Volendam werden er vier gewonnen.

De laatste keer was in 2018 toen Willem II in de eerste ronde van de KNVB-beker met 1-2 won. Volendam doet alles voor de winst Toch zal het niet makkelijk worden. Thuis verloren de Tilburgers woensdagavond met 1-2 in de eerste finalewedstrijd tegen FC Volendam. En hen is er alles aan gelegen om ook nu weer te winnen.

Anders degraderen ze uit de Eredivisie. Dit seizoen wist FC Volendam in de reguliere competitie maar weinig te scoren. Al hebben ze toch een redelijk sterke ploeg. Winst Willem II de wedstrijd met één doelpunt verschil, dan komt er verlenging om uit te maken wie de winnaar wordt van de strijd om het plekje op het hoogste niveau





