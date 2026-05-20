Willem II en FC Volendam: Aankomende play-offwedstrijd

Updates, laatste nieuwtjes en alles over de wedstrijd voor promotie naar de Eredivisie.

Tilburg staat woensdagavond in het teken van de eerste play-offwedstrijd tussen Willem II en FC Volendam. In dit liveblog Volg je de sfeer, het laatste nieuws en alles rondom het duel om promotie naar de Eredivisie.

Supporters van FC Volendam mochten van de eigen club niet afreizen naar Tilburg, dit vanwege rellen afgelopen zondag na het duel met Telstar. Daardoor zitten er vanavond fans van Willem II in het uitvak. De afgelopen week was het druk bij sportcafé Papa Jim tijdens de play-offwedstrijden van Willem II, vertelt Bas van het café.

‘De mogelijke promotie leeft echt in Tilburg’, zegt hij. Hoewel veel supporters liever in het Koning Willem II Stadion zitten, kiezen anderen ervoor om de wedstrijd te volgen op het grote scherm in het café of op het terras. Ruim voor de aftrap zijn daar al de eerste beelden uit het stadion te zien.

Nog een half uur te gaan tot de aftrap, maar de KingSide van Willem II zit inmiddels bijna vol. Langs het veld zorgt een dj alvast voor de nodige beats en warmt het stadion zich op voor de wedstrijd





