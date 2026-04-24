Willeke van Ammelrooy ontvangt koninklijke onderscheiding

Actrice en regisseur Willeke van Ammelrooy is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, als erkenning voor haar uitzonderlijke verdiensten op het gebied van film en toneel. Ook Esther Verhoef, Ton Scherpenzeel en Dolly Bellefleur werden geëerd.

Actrice en regisseur Willeke van Ammelrooy is vrijdag geëerd met een koninklijke onderscheiding , een erkenning voor haar uitzonderlijke bijdrage aan de Nederlandse film- en theaterwereld.

De 82-jarige Van Ammelrooy werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, een prestigieuze onderscheiding die haar decennialange toewijding en artistieke excellentie viert. Haar carrière omvat een indrukwekkend scala aan rollen in zowel film als toneel, waarbij ze een blijvende indruk heeft achtergelaten op het Nederlandse publiek en daarbuiten. Van Ammelrooy is niet alleen een begaafd actrice, maar ook een gerespecteerd regisseur, die haar creatieve visie en passie voor verhalen vertellen in haar werk tot uiting brengt.

De uitreiking van de onderscheiding vond plaats in haar woonplaats Eijsden-Margraten, waar de burgemeester persoonlijk langsging om haar te feliciteren en de eer te bewijzen. Deze erkenning is een welverdiende blijk van waardering voor een leven lang inzet voor de kunst en cultuur. De eer viel Willeke van Ammelrooy ten deel vanwege haar exceptionele verdiensten, met speciale vermelding van haar iconische rol in de film Antonia uit 1995.

Deze film, geregisseerd door Marleen Gorris, won de Oscar voor beste niet-Engelstalige film, waarmee het een mijlpaal bereikte in de Nederlandse filmgeschiedenis. Van Ammelrooy's vertolking van Antonia, een jonge vrouw die zich in het begin van de 20e eeuw verzet tegen de maatschappelijke normen, werd unaniem geprezen en leverde haar een Gouden Kalf op, de meest prestigieuze filmprijs van Nederland.

Naast Antonia heeft Van Ammelrooy in tal van andere succesvolle films gespeeld, waaronder Koko Flanel, Ciske de Rat en De Lift, waarmee ze haar veelzijdigheid als actrice heeft bewezen. Haar vermogen om zich in te leven in uiteenlopende personages en haar overtuigende spel hebben haar tot een van de meest geliefde en gerespecteerde actrices van Nederland gemaakt. De onderscheiding is dan ook een erkenning van haar gehele oeuvre en haar invloed op de Nederlandse filmcultuur.

Naast Willeke van Ammelrooy werden ook andere prominente figuren uit de Nederlandse culturele sector geëerd tijdens deze lintjesregen. Schrijfster Esther Verhoef, bekend om haar populaire en veelgelezen romans, werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De gemeente Sint-Michielsgestel, waar Verhoef woont, beschreef haar als een van de meest gewaardeerde auteurs van Nederland.

Ook Lucien Spee-Castillo Ruiz, directeur van Pride Amsterdam en organisator van de WorldPride, ontving de titel van Officier in de Orde van Oranje-Nassau, als erkenning voor zijn inzet voor LHBTQ+-rechten en zijn organisatie van grootschalige evenementen die diversiteit en inclusie bevorderen. Cabaretier Ruud Douma, beter bekend als dragqueen Dolly Bellefleur, werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, een eer die haar artistieke bijdrage aan de Nederlandse entertainmentwereld en haar rol als rolmodel voor de LHBTQ+-gemeenschap erkent.

Verder werden soulzangeres Shirma Rouse, toetsenist Ton Scherpenzeel van de band Kayak, journalist Tako Rietveld en museumdirecteur Annabelle Birnie opgenomen in de ridderorde, waarmee een breed scala aan talenten en disciplines werd geëerd. Deze lintjesregen onderstreept de rijke diversiteit en het culturele belang van Nederland





