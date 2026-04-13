Wijnaldum droomt van WK: Koeman overweegt ervaren krachten

Georginio Wijnaldum maakt mogelijk kans op een plek in de WK-selectie, zo blijkt uit uitspraken van journalist Valentijn Driessen. Bondscoach Ronald Koeman zou de voorkeur geven aan spelers met ervaring, waaronder ook Marten de Roon.

Georginio Wijnaldum (35) kan blijven dromen van het WK. Dit blijkt uit de woorden van journalist Valentijn Driessen in een video-item van De Telegraaf. De 96-voudig international speelde zijn laatste wedstrijd op het EK, maar verkeert dit seizoen in uitstekende vorm bij Al-Ettifaq. Na 28 officiële wedstrijden staat Wijnaldum op 15 doelpunten en 6 assists, een indrukwekkende statistiek voor de ervaren middenvelder.

Driessen sluit niet uit dat bondscoach Ronald Koeman een beroep doet op zijn oogappel. In een blokje over Oranje spreekt Driessen over een aantal ervaren krachten die mogelijk in aanmerking komen voor een plek in de selectie. Hij verwacht niet dat Steven Berghuis nog in beeld komt, gezien diens huidige situatie en prestaties. Ook Guus Til lijkt weinig kans te maken op een WK-deelname, ondanks zijn kwaliteiten. Driessen legt uit dat Koeman mogelijk andere middenvelders op het oog heeft om het plekje van Jerdy Schouten, die naar alle waarschijnlijkheid in de basis zal staan, over te nemen. De naam van Marten de Roon viel al eerder, maar de journalist heeft ergens ook al de naam van Georginio Wijnaldum gehoord. Dit suggereert dat Koeman rekening houdt met de ervaring en de kwaliteiten van Wijnaldum, ondanks zijn leeftijd. Driessen benadrukt dat Koeman mogelijk spelers met wie hij een verleden heeft, eerder zal overwegen. Dit zou betekenen dat Wijnaldum en De Roon, met wie Koeman eerder succesvol samenwerkte, een streepje voor hebben op andere kandidaten. De journalist speculeert dat Koeman eerder voor deze ervaren krachten zal kiezen dan voor bijvoorbeeld Guus Til, die wellicht in mindere mate deel uitmaakt van de plannen van de bondscoach. Driessen omschrijft de situatie voor Til als 'vakantie boeken', wat suggereert dat zijn kansen op een selectie minimaal zijn. De terugkeer van Wijnaldum zou een interessante dynamiek kunnen toevoegen aan het middenveld van Oranje, vooral gezien zijn ervaring op grote toernooien en zijn huidige vorm. Het is duidelijk dat de strijd om de beschikbare plaatsen in de selectie hevig zal zijn, met Koeman die wellicht zal kiezen voor een mix van ervaring en talent. De ervaring van Wijnaldum en De Roon, in combinatie met hun huidige prestaties, kan een belangrijke factor zijn in de beslissingen van de bondscoach. De 35-jarige Marten de Roon, die ook door Driessen wordt genoemd, miste het EK 2024 door een spierblessure. Hoewel hij het toernooi miste, is hij als aanvoerder nog altijd van groot belang voor Atalanta. Zijn leiderschapskwaliteiten en ervaring op het hoogste niveau maken hem een waardevolle speler, ook buiten het veld. De afwezigheid van De Roon op het EK was een gemis voor het Nederlands elftal, maar zijn fitheid en vorm spelen een belangrijke rol in de overwegingen van Koeman. De bondscoach zal moeten afwegen of de fysieke gesteldheid van De Roon voldoende is om een plek in de selectie te rechtvaardigen. De concurrentie op het middenveld is hevig, met spelers als Schouten, Wijnaldum, en mogelijk andere talenten die strijden om een plek in de ploeg. De beslissing van Koeman zal uiteindelijk afhangen van een combinatie van factoren, waaronder de vorm van de spelers, hun fitheid, hun ervaring en de tactische behoeften van het team. De mogelijkheid dat Wijnaldum en De Roon, twee ervaren internationals, samen in de selectie zouden kunnen zitten, biedt Koeman extra opties en tactische flexibiliteit. De komende maanden zullen cruciaal zijn voor de spelers die hopen op een plek in de WK-selectie





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Driessen: Ajax begaat fout door Pasveer te laten gaanValentijn Driessen bekritiseert de beslissing van Ajax om Remko Pasveer te laten vertrekken. Hij acht Pasveer van grotere waarde dan de huidige doelman Maarten Paes. Zaterdag staat de wedstrijd tussen Ajax en Heracles Almelo op het programma, waarbij Pasveer tegen zijn oude club speelt.

Read more »

Driessen: Beslissing Gözübüyük over Sandler was de juisteValentijn Driessen prijst de beslissing van scheidsrechter Serdar Gözübüyük om geen rode kaart te geven aan Philippe Sandler. Driessen begrijpt de frustratie van Van Persie, maar is het eens met de arbiter. Hij legt uit waarom de beslissing volgens hem correct was.

Read more »

De nieuwe rol van Guus Til: hoe hij functioneert als rechtsbuitenGuus Til bewijst zich als een ideale speler voor Koeman, opererend als 'valse rechtsbuiten'. Door slimme loopacties en veelzijdigheid in aanval en verdediging vult hij de spitspositie en creëert hij gevaar voor de tegenstander, terwijl hij ook defensief van waarde is.

Read more »

Driessen kraakt Ajax-drietal: 'Waar waren ze tegen Feyenoord en FC Twente?'Valentijn Driessen gaat niet mee in het enthousiasme rondom Ajax na de zege op Heracles Almelo (0-3). Volgens de journalist van De Telegraaf wordt er in Amsterdam na elke overwinning 'vooruitgelopen op nieuwe succestijden'.

Read more »

Pasveer krijgt volle laag na blamage: 'Ajax heel blij dat hij naar Heracles is'Valentijn Driessen vindt het een schande dat Remko Pasveer nog onder de lat staat bij Heracles Almelo. De 42-jarige doelman kwam afgelopen winter over van Ajax om zijn jeugdliefde te helpen handhaven.

Read more »

Driessen doet zéér opvallende Oranje-onthulling: 'Ik heb ergens zijn naam gehoord'De naam van Georginio Wijnaldum spookt ook anno 2026 nog altijd door het hoofd van Oranje-bondscoach Ronald Koeman. Dat beweert Valentijn Driessen in een video-item van De Telegraaf .

Read more »