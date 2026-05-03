Wijnaldum droomt van WK 2026: 'Ik ben er klaar voor'

Georginio Wijnaldum geeft aan dat hij zich fitter en beter voelt dan tijdens het EK 2024 en ambieert een plek in de selectie voor het Wereldkampioenschap 2026. Journalist Mike Verweij bevestigt zijn sterke wens om opnieuw voor Oranje uit te komen.

Georginio Wijnaldum koestert de ambitie om deel te nemen aan het Wereldkampioenschap voetbal van 2026. Dit meldt Telegraaf-journalist Mike Verweij , na een uitgebreid gesprek met de 35-jarige middenvelder.

Wijnaldum zelf geeft aan dat hij zich nu een andere en fittere speler voelt dan tijdens het EK 2024. De discussie over mogelijke vervangers voor de geblesseerde Xavi Simons bracht zijn naam ter sprake tijdens een podcast, waarbij Valentijn Driessen suggereerde dat Wijnaldum een optie zou kunnen zijn. Verweij bevestigde dat hij recentelijk een diepgaand interview met Wijnaldum heeft gevoerd, waarin de middenvelder zijn sterke wens om naar het WK te gaan benadrukte.

Wijnaldum benadrukt dat zijn huidige rol en prestaties significant verbeterd zijn ten opzichte van zijn periode bij Al Ettifaq, waar hij op een andere positie speelde. Hij staat nu weer in de basis als aanvallende middenvelder, een positie waarin hij excelleert. Zijn statistieken dit seizoen zijn indrukwekkend: zestien doelpunten en zes assists, wat een duidelijke verbetering is ten opzichte van vorig seizoen. Met 96 interlands en 28 doelpunten op zijn naam, beschikt Wijnaldum over een aanzienlijke ervaring en bewezen kwaliteit.

Zijn laatste optreden voor het Nederlands elftal was als invaller tijdens de laatste groepswedstrijd van het EK 2024 tegen Oostenrijk. Verweij meldt dat Wijnaldum vol vertrouwen is in zijn capaciteiten en zich volledig voorbereid voelt om opnieuw een belangrijke rol te spelen in Oranje. Hij heeft duidelijk aangegeven: 'Ik ben er klaar voor'. De ambitie reikt verder dan enkel het WK; Wijnaldum wil nog jaren op hoog niveau blijven voetballen.

De reacties op het nieuws zijn gemengd. Er is kritiek op de investeringen in spelers van een bepaalde leeftijd, waarbij sommigen stellen dat het een risico is om veel geld uit te geven aan spelers die mogelijk niet meer op hun top zijn. Daarnaast is er sprake van frustratie bij supporters van andere clubs, die zich uitspreken over vermeende oneerlijke behandeling of onterechte verwachtingen.

De discussie over de ambities van clubs als NEC, die na een succesvolle periode nu de Champions League ambiëren, roept vragen op over realisme en de infrastructuur. Ook wordt er kritiek geuit op de berichtgeving in de media, waarbij sommigen beweren dat semi-journalisten ongefundeerde beweringen verspreiden en dat dit leidt tot onnodige polarisatie en negatieve reacties van supporters.

De passie en emotie rondom het Nederlands voetbal zijn duidelijk voelbaar, maar de discussie laat ook zien dat er ruimte is voor verbetering in de manier waarop over voetbal wordt bericht en gesproken





