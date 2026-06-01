Wijdverspreide vernielingen in Tilburg tijdens jaarwisseling; politie zoekt daders

Tijdens de jaarwisseling in Tilburg werden grote vernielingen aangericht door vuurwerk en opgeblazen voorwerpen. De politie heeft verdachten op beelden en roept hen op zich te melden anders worden de beelden herkenbaar gedeeld.

Tijdens de jaarwisseling in Tilburg escaleerde de situatie op een ongekende schaal. Zwaar vuurwerk werd doelgericht afgestoken Richting gebouwen, geparkeerde auto's en voorbijgangers, wat leidde tot wijdverspreide vernielingen in het gebied rondom Westerpark , Roelof Kranenburgplein en Westermarkt .

Volgens de politie werden onder meer prullenbakken opgeblazen, de ingangsdeur van een appartementencomplex beschadigd, een kerstboom uit een hal gehaald, op straat in brand gestoken en rolcontainers voor een supermarkt vernield. De materiële schade alleen al aan het wegdek en afvalcontainers wordt geschat op duizenden euro's. De politie heeft meerdere personen op beelden vastgelegd bij deze incidenten en heeft hen nu officieel opgeroepen zich bij Bureau Brabant te melden.

Indien de verdachten niet zelfstandig aangeven, zal de politie de herkenbare beelden openbaar maken via media, een gebruikelijke stap om getuigenverklaringen uit te lokken en druk te zetten op de betrokkenen. Dit gebeurde tijdens de traditionele vuurwerkwisseling van oudejaarsavond op nieuwjaarsdag, waarbij in veel steden de sfeer omslaat in losbandigheid, maar de omvang en de doelgerichte vernielingen in Tilburg zijn uitzonderlijk. De politie benadrukt de ernst van deze feiten en wil zo snel mogelijk duidelijkheid over de daders.

Burgers die meer weten over de gebeurtenissen of de identiteit van de verdachten, worden aangemoedigd om contact op te nemen met de autoriteiten. De gebeurtenissen hebben in de gemeente voor verontwaardiging gezorgd en vragen om verantwoording. Tegelijkertijd dient de discussie aan te破裂 over de controle op illegaal en zwaar vuurwerk tijdens dergelijke vieringen. De politie zal onderzoek doen naar de verwante delicten, waaronder vernieling, brandstichting en mishandeling, gezien het risico dat voorbijgangers zijn gelopen.

Samenvattend was de jaarwisseling in Tilburg geen vrolijke gebeurtenis maar een nacht van antisocial geweld met hoge kosten voor de gemeenschap





