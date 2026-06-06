Wii-tattoo voor beste vrienden

Stijn Perrij (22) uit Loon op Zand heeft samen met zijn drie beste vrienden een Wii-tattoo gekregen. De vriendengroep bestaat uit de broers Stijn en Lars Perrij en de Tilburgse broers Jelle en Elco de Kok. Hun ouders zijn bevriend en brachten de jongens vroeg bij elkaar. De vriendschap is door de jaren heen een beetje veranderd, maar de liefde voor spellen en de hechte vriendschap zijn gebleven.

Stijn Perrij (22) uit Loon op Zand speelt al vanaf zijn vijfde met zijn drie beste vrienden fanatiek op de Wii, een spelcomputer van Nintendo .

Zowel de liefde voor spellen als de hechte vriendschap zijn blijven bestaan. Om dit te eren namen ze samen een 'Wii-tattoo'. De vriendengroep bestaat uit de broers Stijn en Lars Perrij en de Tilburgse broers Jelle en Elco de Kok. Hun ouders zijn bevriend en brachten de jongens vroeg bij elkaar.

'Van kinds af aan zijn we al heel hecht', vertelt Stijn. Dat komt volgens hem, omdat ze ongeveer dezelfde leeftijd hebben en dezelfde hobby delen. Vroeger gingen de jongens ieder weekend met hun ouders bij elkaar op bezoek. Dan speelden ze vaak Mario Kart of Mario Bros op de Wii.

Toen ze ouder werden, zagen ze elkaar een lange tijd niet door school en werk, maar inmiddels zijn ze weer superveel samen. Elke donderdag en zaterdag is het spelletjesavond. Dan doen ze bordspellen of spelen ze op de Wii of Nintendo Switch. Ook gaan ze samen naar pretparken en op vakantie.

Dan neemt iedereen een spelletjestas mee. De vriendschap is door de jaren heen een beetje veranderd. De groep is wat uitgebreid en de jongens zijn volwassener geworden.

'Vroeger waren we heel competitief en hadden we wel eens ruzie om wie het beste was en wie speler 1 mocht zijn. Tegenwoordig staat de lol voorop en is iedereen wat relaxter', zegt Stijn. Ook hebben de vrienden nu meer hun eigen mening en manier van leven. Stijn wilde al een tijdje een tattoo, maar hij wist niet wat hij dan zou willen.

Tot een vriend zei: 'Waarom neem je er geen met Jelle, Lars en Elco?

' Twee van de drie waren zo om, zeker als het iets betekenisvols zou worden. Maar de laatste moest echt overgehaald worden. Samen kozen ze voor het cursorhandje van de Wii, met daaronder vier blokjes. Stijn was vaak speler vier, en dus is bij hem het vierde blokje ingekleurd.

Zo is bij ieder zijn eigen spelernummer aangegeven. Als mensen de tattoo zien, zeggen ze wel eens dat het gedurfd is om samen met anderen een tattoo te nemen. Ik maak me daar geen zorgen om. Dit zijn echt mijn beste maten.

Ik raak ze niet zomaar kwijt. En in het ergste geval spreken we elkaar ooit niet meer, maar dan is de tattoo alsnog een herinnering aan onze leuke jeugd





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