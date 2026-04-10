Wietze de Jager keert terug naar Nederlandse radio voor zomerse ochtendshow

Dj Wietze de Jager, bekend van Qmusic en Radio 538, verlaat tijdelijk Bonaire om de ochtendshow van 100% NL over te nemen. Samen met zijn sidekick Chris Bergström vormt hij een zomerduo.

Wie dacht dat Wietze de Jager (37) voorgoed was verdwenen onder de zon, zit er flink naast. De dj zet zijn leven op Bonaire even op pauze en duikt deze zomer weer de Nederlandse radiostudio in. Samen met zijn trouwe kompaan Chris Bergström (39) neemt hij tijdelijk de ochtendshow van 100% NL over. Wietze vertelt aan het AD dat hij staat te trappelen om terug te keren. Voor deze zomerperiode komt hij met veel plezier vroeg uit bed.

Eerder hintte Wietze al op een tijdelijke terugkeer naar Nederland, maar hield hij de precieze reden nog even geheim. Nu is het kat in het bakkie: de radio laat hem duidelijk niet los. Dat het even wennen wordt van eilandtempo naar vroege wekkers, beseft Wietze maar al te goed. Toch kijkt hij er vooral naar uit om weer achter de microfoon te kruipen. Zijn liefde voor radio is natuurlijk nooit verdwenen, dus dit is de allerleukste vakantiebaan van Nederland, laat hij weten. Het zal weer even wennen zijn, terug in de radiostudio, maar voor deze zomerperiode komt hij met veel plezier vroeg uit bed om samen met de luisteraars van 100% NL aan de dag te beginnen. De kinderen van Wietze de Jager slapen bij hem en zijn vrouw op de kamer, wat zorgt voor extra gezelligheid.\Ook sidekick Chris staat te popelen om weer samen te werken met zijn oude radiopartner. De twee kennen elkaar door en door en vormen al jaren een succesvol duo. Met veel Nederlandse muziek en de focus op het hele gezin past 100% NL perfect bij hen en de levensfase waar ze in zitten. Het wordt een leuke reünie met Wietze op de landelijke radio. Heel tof dat ze de plek van Giorgio & Ingrid even warm mogen houden. Die plek wordt normaal gesproken gevuld door Giorgio Hokstam en Ingrid Jansen, die tijdelijk afwezig zijn. Zij laten hun programma met een gerust hart achter. Wie kan er nou beter een zomerse show maken dan iemand die in de tropen woont en ook nog eens heel veel radio-ervaring heeft? Wietze de Jager is met zijn gezin een nieuw avontuur aangegaan op Bonaire, maar de radio roept kennelijk.\Wanneer luisteraars precies kunnen afstemmen op het duo, wordt later bekendgemaakt. Wietze brak ooit door bij Qmusic, waar hij samen met Mattie Valk jarenlang de ochtendshow presenteerde. Later maakte hij de overstap naar Radio 538, waar hij opnieuw successen boekte, onder andere met Chris aan zijn zijde. Inmiddels heeft hij zijn leven grotendeels opgebouwd op Bonaire, samen met zijn vrouw Lieke en hun vier kinderen. De radio blijft trekken, zelfs vanaf de tropen. De comeback is dus bijna een feit. Het belooft een zomer vol gezelligheid en goede muziek te worden, met een vertrouwde stem en een bekend gezicht in de ether. De luisteraars kunnen zich verheugen op een dosis energie en enthousiasme, gebracht door twee radiomakers die hun sporen al ruimschoots verdiend hebben. De terugkeer van Wietze de Jager naar de Nederlandse radio is niet alleen goed nieuws voor de fans van 100% NL, maar ook voor iedereen die houdt van een vrolijke start van de dag





