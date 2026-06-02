In de komende oefenwedstrijd belichamen Mats Wieffer als rechtback en Bart Verbruggen als eerste keeper van Oranje, terwijl Koeman de opbouw en penaltystrategie voorbereid voor het aankomende WK.

Mats Wieffer zal woensdagavond de aftrap van het oefeninterland van het Nederlands elftal tegen Algerije laten bepalen als rechtsback, belooft bondscoach Ronald Koeman. De selectie kiest, ondanks de afwezigheid van Denzel Dumfries wegens een schorsing en Jurriën Timber die pas op die donderdag zal scannen, voor een vervormde achterhoede.

Wieffer, die oorspronkelijk middenvelder was maar recentelijk veel wedstrijden als rechtsachter in Brighton & Hove Albion heeft gedraaid, kan volgens Koeman een veelbelovende bijdrage leveren als rechtervlies.

"Dat hij ooit als rechtsback zou gaan spelen, dat heb ik niet helemaal in hem gezien," verklaarde Koeman, maar benadrukte de groei van Wieffer sinds hij de positie opnam. Het verzet van het Nederlands elftal draait in die fase om het aanpassen aan een formaat met vijf verdedigers, iets wat naar verwachting ook tegen Oezbekistan en de eerste WK-tegenstander Japan (ook met vijf verdedigers) zal gebeuren. De coach wijst erop dat apart op de aanval de situatie anders is.

Hoewel Memphis Depay vaak het beleidsinstrument vormt van de aanval, bevindt hij zich nog steeds in een herstellende fase na een blessure. Donyell Malen, met ervaring als spits bij AS Roma, heeft echter een scherp profiel en het rijp zijn voor debuut wordt overwegen. Koeman suggereert een dynamische aanpak: afhankelijk van fitheid en spelmomenten worden spelers ingezet, waaronder minuten voor Kinderen die veel gebruik van de aanval willen maken. Kiergleande aandacht richt zich op de penaltysequenties.

Keeper Bart Verbruggen, die het WK van 2022 grappig ene van de meest zenuwslopende momenten was, werkt aan een vergunde strategie. Verbruggen onderzoekt doelpunten, reactiehoogte, en adembewustheid van tegenstanders om een geïntegreerd plan te maken. ,,We hebben het er veel over met de keepers onderling en met de spelers, samen gaan we voor de mogelijke penaltyseries tot een plan komen waar je in gelooft,'' zegt hij.

Alle sporen wijzen op een team dat zich wil ontwikkelen en het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico sterk wil spelen. Ondanks de benchmark om niet te kijken als absolute favoriet, is de onzekerheid van de sport nationaal aangewakkerd. En met eerdere hulpmiddelen zoals Summerville als 'koeman klassiek' blijft het ideaal om een vangen evangelie en fakening van de sport te veroveren





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Nederlands Elftal Oefeninterland Mats Wieffer

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