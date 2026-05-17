In dit artikel zullen we eenmaker bespreken, de beste dribbelaar van de Eredivisie, en de jongen die Ajax in januari 2023 opkocht van KRC Genk.

Wie treedt in de voetsporen van Sem Steijn ? De stemmen zijn geteld en de uitslag van de VP Award 2026 is bekend. De komende dagen tellen we af naar de grote winnaar van het seizoen.

Voor het zover is, zetten we de nummers vijf tot en met twee in het zonnetje. Het zilver is voor Mika Godts, de verschilmaker van Ajax. Ajax pikte een jonge Mika Godts in januari 2023 op bij KRC Genk. Onder meer Klaas-Jan Huntelaar maakte zich sterk voor de komst van de linksbuiten.

Daar zullen ze in Amsterdam geen moment spijt van hebben gehad. Waar hij vorig jaar zijn definitieve doorbraak in de hoofdmacht beleefde, is hij dit seizoen al uitgegroeid tot absolute verschilmaker. De nog altijd pas twintigjarige Belg is een dribbelaar pur sang, maar dat weet hij nu ook te koppelen aan een indrukwekkend rendement. Zo speelde hij begin mei zeker niet groots in de topper tegen PSV, maar noteerde hij wel een assist en een doelpunt.

Zijn statistieken spreken voor zich: Godts tekende al voor zeventien doelpunten en twaalf assists, waarmee hij de ‘MVP’ van de Eredivisie is... Maar volg ons verder om meer te lezen..





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VP Award Mika Godts Ajax Goal Dribble Transfers Sem Steijn

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Duellooi voor de talenten van Twente en PSV in de EredivisieIn de Eredivisie komt er een spannendduel tussen PSV en FC Twente. Hoewel de focus ligt op de strijd om de derde plaats,μείο bij Heracles Almelo de talenten van beide clubs ook op dit moment proberen hun niveau vast te stellen.

Read more »

Telstar en FC Volendam strijden in zinderende finale om Eredivisie-behoudIn een cruciale laatste wedstrijd van het seizoen vechten Telstar en FC Volendam om de vijftiende plek om degradatie via de play-offs te vermijden.

Read more »

VP Award 2026: Ueda maakt Slots belofte alsnog waar bij FeyenoordWie treedt in de voetsporen van Sem Steijn? De stemmen zijn geteld en de uitslag van de VP Award 2026 is bekend. De komende dagen tellen we af naar de grote winnaar van het seizoen. Voor het zover is, zetten we de nummers vijf tot en met twee in het zonnetje. Het brons is voor Ayase Ueda, topscorer van Feyenoord en de Eredivisie.

Read more »

Eredivisie-uitblinker sluit transfer binnen Nederland uit: 'Dat staat vast'Souffian El Karouni speelt zondag zijn laatste wedstrijd voor FC Utrecht. Waar hij naartoe zal vertrekken, mag hij nog niet zeggen. Echter laat hij wel weten dat een transfer binnen Nederland niet bij die opties hoort.

Read more »