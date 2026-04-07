WHO schort evacuaties op na dood medewerker in Gaza; geweld blijft aanhouden

De WHO staakt medische evacuaties uit Gaza na de dood van een medewerker, terwijl het geweld aanhoudt en nieuwe slachtoffers vallen. De details van het incident worden onderzocht. Tegelijkertijd blijft het conflict de bevolking treffen, met meldingen van doden en gewonden door Israëlische aanvallen.

De Wereldgezondheidsorganisatie ( WHO ) heeft de medische evacuaties uit de Gaza strook tijdelijk opgeschort na de dood van een medewerker. Dit besluit volgt op een incident dat door WHO -directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus omschreven wordt als een 'veiligheidsincident'. De exacte details van het incident zijn nog in onderzoek, maar volgens Ghebreyesus waren er naast de overleden medewerker nog twee andere WHO -medewerkers bij betrokken, die ongedeerd zijn gebleven.

De Israëlische defensie daarentegen meldt dat twee lokale medewerkers van de WHO gewond zijn geraakt. Het onderzoek naar de gebeurtenis is nog in volle gang, waardoor de precieze omstandigheden rondom het incident en de dood van de medewerker nog onbekend zijn. De overleden medewerker was een onderaannemer van de WHO en zijn identiteit is nog niet officieel bekendgemaakt. De opschorting van de evacuaties, die normaliter via de grensovergang Rafah naar Egypte plaatsvinden, roept vragen op over de impact op de vele Palestijnen die dringend medische zorg nodig hebben. De onzekerheid rond de duur van de opschorting vergroot de bezorgdheid over de toegang tot essentiële gezondheidszorg voor de bevolking van de Gazastrook, waar de humanitaire situatie al kritiek is.\Naast de problemen rond de medische evacuaties, blijft het geweld in de Gazastrook aanhouden, wat resulteert in nieuwe slachtoffers. Volgens medische bronnen zijn er gisteren twaalf Palestijnen gedood door Israëlisch vuur. Een tragische gebeurtenis vond plaats in de buurt van een school in centraal-Gaza, waar een droneaanval het leven kostte aan zeker tien mensen en meerdere anderen verwondde. Voorafgaand aan de droneaanval zouden er gevechten zijn geweest in de school, die zich in de nabijheid van vluchtelingenkamp Maghazi bevindt. Zowel medici als buurtbewoners melden aan persbureau Reuters dat er schermutselingen waren tussen Palestijnen en een militie die gesteund wordt door Israël. Deze militie zou de school hebben aangevallen, met als doel mensen te ontvoeren. Het is op dit moment nog onduidelijk of er onder de doden burgers en/of militanten vallen, wat de complexiteit van de situatie verder benadrukt. Eerder op de dag kwam er nog een melding van een Palestijn die gedood werd bij een luchtaanval in Gaza-Stad, waarbij tevens een kind gewond zou zijn geraakt. In een ander incident in centraal-Gaza werd een Palestijn doodgeschoten. Het Israëlische leger beweert dat er op het voertuig is gevuurd nadat deze ondanks waarschuwingsschoten op Israëlische troepen af bleef rijden. \De voortdurende confrontaties in de Gazastrook vinden plaats te midden van de puinhopen die de enclave kenmerken, wat de humanitaire crisis nog verergert. Ondanks het in oktober overeengekomen staakt-het-vuren, lijkt het geweld onverminderd door te gaan. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in de Gazastrook, dat onder controle staat van Hamas, zijn er sinds de afspraken meer dan 700 mensen omgekomen. Israël meldt op haar beurt dat vier van haar soldaten in dezelfde periode zijn omgekomen. De aanhoudende conflicten en de beperkte toegang tot medische hulp, in combinatie met de opschorting van de evacuaties door de WHO, vergroten de bezorgdheid over de humanitaire situatie in de Gazastrook aanzienlijk. De internationale gemeenschap blijft ondertussen kijken naar een duurzame oplossing, terwijl de bevolking van Gaza onder de meest moeilijke omstandigheden probeert te overleven en te zorgen voor de slachtoffers





