Wethouders in Scherpenzeel ontslagen na onderzoek naar vrouwonvriendelijk gedrag

Twee wethouders in Scherpenzeel zijn ontslagen na een onderzoek naar vrouwonvriendelijk gedrag intimiderend gedrag en onbetrouwbaarheid. De wethouders erkennen zich niet in de kritiek en de motie van wantrouwen werd ingediend door de oppositiepartijen.

Omroep Gelderland Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn weg Gerard van Deelen hield donderdag de eer aan zichzelf Evert van de Glind werd weggestemd.

Uiteindelijk werd hij zelfs ontslagen. Dat gebeurde nadat maandag duidelijk werd dat twee wethouders onder vuur zijn komen te liggen vanwege een onderzoek. Dat rapport is nog steeds vertrouwelijk maar in de verklaring van de gemeente staat dat het gaat om vrouwonvriendelijk gedrag intimiderend gedrag en onbetrouwbaarheid Ook zou de samenwerking tussen de twee wethouders met de ambtelijke organisatie ernstig zijn verstoord. De wethouders herkennen zich volgens de gemeente niet in de kritiek.

Donderdagavond stond er een vergadering op de agenda maar die agenda werd leeg geveegd in plaats daarvan werd een motie van wantrouwen ingediend. Van Deelen liet het niet zover komen hij trok zijn conclusies en stopte kort voor de vergadering per direct als wethouder Van de Glind deed dat niet daarom werd in de vergadering toch ingegaan op de situatie.

Dat werd enigszins clownesk omdat de raadsleden lang debatteerden over een onderzoek waar het niet over mocht gaan vanwege de vertrouwelijkheid. De motie van wantrouwen werd door Pro ChristenUnie en het CDA ingediend Ook Forum en SGP stemden voor de motie van wantrouwen. Het is een politieke verantwoording om hier een harde streep te trekken dat doen we met pijn in het hart zei Maarten Zwankhuizen van de SGP.

Van de Glind liep na de vergadering zichtbaar geëmotioneerd de zaal uit. Dat deed hij nadat hij van de griffie een ontslagbrief kreeg. Die heeft hij niet getekend. Daarna stemde de raad voor het ontslag van de wethouder dat werd aangenomen.

De enige partij die de motie van wantrouwen niet steunde was Gemeentebelangen. Die partij noemde het proces onzorgvuldig en sprak van karaktermoord. Gemeentebelangen heeft grote moeite met de gesprekken die anoniem zijn dat is bij dit soort onderzoeken vaker om ambtenaren te beschermen. De partij bleef de afgelopen weken achter haar wethouder staan Evert van de Glind. Daardoor klapten de coalitiegesprekken met de SGP





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Scherpenzeel Wethouders Ontslagen Onderzoek Vrouwonvriendelijk Gedrag Intimiderend Gedrag Onbetrouwbaarheid Coalitiegesprekken SGP

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guardiola grijpt voor het eerst twee keer op rij naast landstitelPep Guardiola heeft een prijzenkast die bijna uitpuilt, maar grijpt dit seizoen voor de tweede keer op rij naast de landstitel. Dat is een unicum voor de Spaanse manager, die in het verleden liefst twaalf keer kampioen werd met Manchester City, Bayern München en Barcelona.

Read more »

Sneijder noemt twee te snel vertrokken spelers bij Ajax: 'Dan sneeuw je onder'Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart vinden dat spelers nooit te snel naar het buitenland moeten vertrekken. In de nieuwe podcast Wes en Raf van Ziggo Sport noemt de recordinternational van Oranje twee voorbeelden: Donny van de Beek en Davy Klaassen.

Read more »

Vader Bolle Jos is vrijgesproken van witwassen horloges - rechtbank 'twee weken terug'De vader van Bolle Jos is vrijgespraakt van het witwassen van een horloge. Ondanks het hebben vanentwee horloges bij een huisinspectie in januari 2023, waarin de herkomst van de horloges twijfelachtig leek. De officier van justitie ontviel 1 uur earlier 1 van de horloges vanwege gebrek aan bewijs. Later in de procedure zullen Bolle Jos' moeder en zus uit Breda naar de rechtbank voor witwassen staan.

Read more »

Wethouders Scherpenzeel onder vuur: vanavond vergadering over functionerenHet staat donderdagavond niet op de agenda, maar het hangt als een donkere wolk boven de Scherpenzeelse politiek: het rapport waar flinke kritiek geuit wordt op het functioneren van twee wethouders.

Read more »