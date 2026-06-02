Wethouder Simons verhuist van Rotterdam naar Maassluis: 'Kleine schaal spreekt me aan'

Robert Simons, wethouder voor Leefbaar in Rotterdam, vertrekt naar Maassluis om daar wethouder te worden voor Leefbaar Maessluys. Na de verkiezingsnederlaag in Rotterdam kwam de vraag van de succesvolle partij in Maassluis, waar hij aantrekt bij de jongere collegeleden met zijn ervaring. De gedragscode verbiedt hem kortetermijnbanen in de haven, maar dat is niet de reden voor zijn vertrek. Hij kiest voor de kleinere gemeente vanwege het directere contact en kortere lijnen. Hij blijft wonen in Rotterdam vanwege zijn kinderen, maar krijgt een ontheffing. Zijn politieke carrière van achttien jaar eindigt met een 'turbo-afscheidstournee'.

Robert Simons , wethouder in Rotterdam voor Leefbaar, verlaat het Rotterdamse college om wethouder te worden in Maassluis voor Leefbaar Maessluys . Na de verkiezingen van half maart werd duidelijk dat Leefbaar Rotterdam niet meer in het college zou blijven.

Simons werd door Leefbaar Maessluys gevraagd, een partij die een grote overwinning boekte en nu drie wethouders zal hebben. De andere twee zijn jong, wat Simons aantrekt omdat hij ervaring kan delen. Hij benadrukt dat de gedragscode van Rotterdam, die twee jaar verbiedt te werken in hetzelfde beleidsterrein, niet de reden was voor zijn vertrek. Hij heeft een hart voor de haven, maar een baan in de haven was op korte termijn al verboden.

De kleinere schaal van Maassluis spreekt hem aan, met meer direct contact met inwoners en bedrijven. Hij blijft wonen in Rotterdam vanwege zijn kinderen, maar krijgt een jaarlijkse ontheffing. Zijn carrière in Rotterdam duurde achttien jaar, twaalf jaar als raadslid en zes jaar als wethouder. Zijn favoriete periode was zijn eerste termijn als raadslid, omdat het nieuw en fascinerend was





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