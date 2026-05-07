Wethouder Simons slaat alarm over vestigingsklimaat van de Rotterdamse haven

Wethouder Robert Simons waarschuwt dat het kabinet direct moet ingrijpen om te voorkomen dat bedrijven de Rotterdamse haven verlaten vanwege hoge kosten en stikstofregels.

De Rotterdamse haven bevindt zich op een kritiek kruispunt, waarschuwwt wethouder Robert Simons, die verantwoordelijk is voor Haven en Economie . Volgens Simons is er een dringende noodzaak voor het kabinet om concrete acties te ondernemen om het vestigingsklimaat in de regio te verbeteren.

Indien er niet snel wordt ingegrepen, vreest de wethouder dat steeds meer bedrijven hun activiteiten zullen verplaatsen naar het buitenland. Hij schetst een somber scenario waarin de stad op een dag wakker wordt en zich afvraagt hoe het heeft kunnen gebeuren dat een zo belangrijk economisch bastion is uitgehold. De druk op de haven is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen.

Vooral sectoren die sterk afhankelijk zijn van fossiele energie moeten transformeren, wat leidt tot herstructureringen en het afschalen van industriële activiteiten. Hoewel er volop wordt geïnvesteerd in innovatieve alternatieven zoals de opbouw van een waterstofeconomie, CO2-opslag en grootschalige elektrificatie, gaat de ontwikkeling van deze nieuwe industrieën trager dan de afbouw van de traditionele sector. Dit gat in de transitie vormt een risico voor de economische stabiliteit van de regio.

Simons benadrukt dat de Rotterdamse haven wereldwijd nog steeds als een voorbeeld wordt gezien. Tijdens bezoeken aan internationale hubs zoals Singapore, Texas, Brazilië en China merkte hij dat de Rotterdamse aanpak vaak als blauwdruk dient voor het opzetten van efficiënte industrieclusters. De haven is niet alleen de grootste van Europa, maar ook een vitaal knooppunt voor de energievoorziening en goederenstroom naar het Europese achterland. Deze centrale rol maakt de haven echter ook kwetsbaar voor externe dreigingen.

Op het gebied van cybersecurity stelt Simons dat het Havenbedrijf Rotterdam een voortrekkersrol speelt. De infrastructuur is weerbaar gemaakt, mede door lessen te trekken uit grootschalige hacks bij rederijen in het verleden. Hoewel de digitale veiligheid momenteel onder controle lijkt, maakt de wethouder zich grote zorgen over de strategische autonomie van Nederland en Europa.

Er is een zorgwekkende afhankelijkheid van grootmachten zoals de Verenigde Staten en China, een probleem waarover veel wordt gesproken maar waarvoor te weinig tastbare oplossingen worden gerealiseerd. De chemische industrie in de haven ervaart momenteel een tijdelijke opleving, mede door geopolitieke spanningen zoals de blokkade van de Straat van Hormuz. Omdat de chemische sector in het verre Oosten kampt met olietekorten, profiteert de Europese basischemie op korte termijn. Simons waarschuwt echter dat dit een schijnbare verbetering is.

Zodra de situatie rond Iran normaliseert, zal de markt terugkeren naar de sombere realiteit van begin dit jaar. De kern van het probleem ligt volgens hem bij de concurrentiepositie. Een groot deel van de bedrijven in de haven heeft het hoofdkantoor in Houston of Azië, en zij uiten hun onbegrip over de Nederlandse regelgeving. De complexe stikstofregels, extreem hoge nettarieven in vergelijking met buurlanden en het onvermogen om snel nieuwe aansluitingen voor elektrificatie te krijgen, werken bedrijfsvertrek in de hand.

Simons spreekt zijn frustratie uit over het feit dat de politiek in Den Haag al tien jaar belooft aan oplossingen te werken zonder dat er wezenlijke veranderingen plaatsvinden. Toch is er een sprankje hoop. Er is recentelijk vijftig miljoen euro vrijgemaakt voor natuurherstel rondom de haven, specifiek voor de duingebieden. De positieve resultaten hiervan zouden ervoor kunnen zorgen dat de haven op korte termijn van het stikstofslot af kan, wat een cruciale stap is voor verdere ontwikkeling.

Ondanks dat grote spelers zoals BP plannen voor groene waterstoffabrieken hebben gestaakt en andere complexen sluiten, gelooft Simons dat het tij nog gekeerd kan worden. Hij roept het nieuwe kabinet op om de beloftes uit het regeerakkoord waar te maken met daadkrachtige acties in plaats van woorden, zodat de Rotterdamse haven haar positie als wereldspeler kan behouden en de transitie naar een duurzame toekomst succesvol kan voltooien





