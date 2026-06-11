Wethouder Moeskops geschrokken van forse stijging kosten brug IJ

Wethouder Elise Moeskops is geschrokken van de forse verhoging van de kosten van de brug over het IJ. De kosten zijn gestegen tot 650 of zelfs 850 miljoen euro, terwijl de verwachting was dat de brug ongeveer 340 miljoen euro zou kosten.

Wethouder Elise Moeskops is geschrokken van de forse verhoging van de kosten van de brug over het IJ. De krant ontdekte in onderhandelingsstukken dat de brug niet meer ongeveer 340 miljoen euro gaat kosten, maar 650 of zelfs 850 miljoen euro.

Rijpkema sprak van een 'explosieve stijging' en vroeg zich af waarom dit niet eerder is verteld. De gisteren geïnstalleerde wethouder Moeskops zei dat haar voorganger Melanie van der Horst vorig jaar wel al de mededeling had gedaan dat de kosten flink de pan uit zouden rijzen, maar: 'Ik moest ook wel even slikken toen ik de omvang hoorde. Dat is misschien niet het eerste wat je in een coalitiedruk wil zien, als je dit mag gaan doen.

' Ze benaderde dat het om 'een tussenstand' gaat. Het is gebaseerd op referentieprojecten. En er komt gewoon steeds meer informatie boven over wat we aan het doen zijn. En natuurlijk ga ik de raad hiervan op de hoogte houden





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Wethouder Elise Moeskops Brug Over IJ Kostenverhoging Referentieprojecten Vervoerregio Amsterdam (VRA)

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