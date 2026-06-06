Wetenschappers waarschuwen voor extreme hitte tijdens WK 2026

Onderzoekers wijzen op de grote risico's van extreme hitte en zware weersomstandigheden tijdens het komende WK in de VS, Canada en Mexico, mede door klimaatverandering. Vooral in bepaalde gaststeden zoals Dallas, Atlanta en Monterrey zijn de omstandigheden gevaarlijk voor spelers en toeschouwers. Experts benadrukken dat de hitte de prestaties en het spel zal beïnvloeden en dat er risico's zijn op hitteberoertes. Hoewel sommige stadions airconditioning hebben, lost dit het probleem niet volledig op.

Onderzoekers en wetenschappers waarschuwen voor de risico's van extreme hitte en zware weersomstandigheden tijdens het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. In gesprek met L'Équipe wijten zij dit onder meer aan de gevolgen van klimaatverandering.

Onder meer Nederland treft het slecht. De hitte zal een grote rol spelen dit toernooi. Milieuwetenschappers Davide Faranda en Dimitri Defrance stellen dat spelers tijdens een groot deel van de 104 geplande wedstrijden te maken krijgen met de constante dreiging van een steeds instabieler wordend klimaat. De gebieden die risico lopen op extreem weer liggen in het zuidwesten en midden van de Verenigde Staten, in Kansas City, Atlanta, Miami, Dallas en Houston, maar ook in Monterrey, Mexico.

De onderzoeksdirecteur meteorologie, klimaat en klimaatverandering maakt onderscheid tussen de gebieden. In de centrale gebieden, zoals Kansas City, Atlanta en Dallas, zijn er meerdere risico's: onweersbuien, hagel, abnormaal hoge temperaturen en zelfs tornado's. In de kustgebieden, in Miami en Houston, is het vooral de vochtige hitte die extreem en moeilijk te verdragen kan zijn, zelfs gevaarlijk voor de gezondheid van spelers en toeschouwers. In Monterrey, Mexico, is het risico dat van extreme hitte.

Het Wereldweerinstituut (WWA) schat dat een kwart van de wedstrijden zal worden gespeeld in extreme hitte en vochtigheid. Niet voor niets besloot de FIFA al drinkpauzes in te lassen. Experts stellen dat het aantal doelpunten niet per se sterk wordt beïnvloed, maar bijvoorbeeld wel de afgelegde afstanden op hoge intensiteit. Met andere woorden: het spel zal trager zijn en de pressing minder intens.

Als een coach een spelplan opstelt gebaseerd op intense fysieke druk, met loopacties op hoge intensiteit, zal dat niet werken omdat de spelers dat niet vol kunnen houden, zegt onderzoeker Sébastien Racinais, gespecialiseerd in prestatie en omgevingsstress. Het lichaam zal zich verzetten. Basile Chaix, onderzoeksdirecteur klimaatverandering en gezondheid bij Inserm (het Franse Nationale Instituut voor Gezondheid en Medisch Onderzoek), wijst erop dat het lichaam boven een bepaalde hittegrens overbelast kan raken.

Bij het spelen onder deze extreme omstandigheden bestaat het risico op een hitteberoerte. Deze aandoening treedt op wanneer de lichaamstemperatuur boven de 40,6 graden Celsius komt. Iemand krijgt last van roodheid in het gezicht, misselijkheid, krampen, braken, hoofdpijn en ademhalingsproblemen. Als deze symptomen zich voordoen, moet je onmiddellijk stoppen en afkoelen om je temperatuur te verlagen.

Je moet snel reageren, want een hitteberoerte kan binnen 30 minuten fataal zijn. Om de problemen het hoofd te bieden is er in sommige stadions airconditioning, zoals in Dallas, Houston en Atlanta. In die eerste twee steden komt Oranje in actie. Al eerder werd gemeld dat de poule van Nederland qua klimaat het ongunstigst is.

De airconditioning lost het probleem niet volledig op. Spelers zullen nog steeds buiten moeten trainen, buiten moeten verblijven en abrupt moeten overschakelen van de verzengende buitenlucht naar kunstmatig gekoelde ruimtes. Je kunt ook ziek worden van deze temperatuurschommelingen, legt Faranda uit. Klimaat, lange tijd beschouwd als slechts een bijkomstigheid, blijkt nu een cruciaal element van het spel te zijn.

En het WK van 2026 zou wel eens het eerste kunnen zijn dat iedereen hier op zo'n harde manier aan herinnert, besluit de sportkrant





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