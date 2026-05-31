Westerveld teleurgesteld over ontslag Slot bij Liverpool: 'Hadden ze Guehi aangetrokken, was seizoen beter gelopen'

Sander Westerveld, voormalig doelman van Liverpool, reageert teleurgesteld op het ontslag van Arne Slot bij de Engelse club. Hij vindt dat de Nederlander meer tijd had moeten krijgen op Anfield en geeft verschillende redenen waarom het seizoen niet zo goed verliep.

'Ik was een beetje geschokt, eerlijk gezegd', begint de oud-voetballer. 'Ik denk nog steeds dat er genoeg goede redenen - en niet excuses - waren waarom het dit seizoen niet zo goed ging. ' Volgens Westerveld had dat niet allemaal te maken met Slot. 'Ik ben een beetje teleurgesteld door het ontslag', gaat de analist verder.

'Ik denk dat het seizoen veel beter was gelopen als ze Guehi hadden aangetrokken, maar dat hebben ze in augustus niet gedaan. Ze hadden in december al een persoonlijk akkoord met Guehi én Semenyo, maar de eigenaren wilden niet investeren.

' Afgelopen winter maakte Guehi en Semenyo de overstap naar Manchester City. 'Ik weet ook dat Slot niet wilde dat Luiz Diaz wegging', vervolgt Westerveld zijn verhaal. 'Ik vind het een beetje disrespectvol. Ik denk dat ze hem een halfjaar hadden moeten geven met nieuwe spelers.

Dan had hij kunnen laten zien wat hij afgelopen seizoen (toen werd Slot kampioen met Liverpool, red. ) deed.





