Westerveld over Liverpool en Ekitiké, kritiek op Ajax en de voetbalwereld

Westerveld is lovend over het spel van Liverpool en de goals van Gravenberch en Ekitiké. Daarnaast kritiek op uitspraken en gebeurtenissen rondom Ajax en een satirische blik op de voetbaltransfermarkt.

Ik geniet met volle teugen van de manier waarop Liverpool speelt. Ze zijn zo'n compleet team. Je kunt er werkelijk alles op loslaten. Hun spel is werkelijk subliem, aldus Westerveld vol enthousiasme. De vroege openingstreffer van Gravenberch , al na tien minuten op Anfield, was een meesterwerk. De middenvelder vond met een prachtige goal de weg langs Jordan Pickford. Dan wordt de inspanning beloond met zo'n fantastische goal van Gravenberch .

Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het deed me denken aan Cruijff. De techniek, de manier waarop hij de bal raakte... Het was werkelijk ongelooflijk, zo'n prachtig doelpunt! Westerveld is ook lyrisch over Hugo Ekitiké, die de 2-0 voor zijn rekening nam. Als je alle goals van Ekitiké analyseert, dan zie je dat ze vrijwel allemaal met de binnenkant van zijn voet in de verre hoek worden geplaatst. Hij observeert de positie van de keeper, Pickford gokt half, waardoor hij half in een duik zit. Ekitiké speelt het dan perfect, waardoor hij hem via de benen passeert. Ekitiké is een echte spits, een ware sensatie, volgens de oud-doelman.\Afgezien van de lofzang over Liverpool, is er ook een scherpe kritiek op andere zaken. Het bagatelliseren van criminele handelingen, zoals het mishandelen en bedreigen van een ex-partner, is uiteraard onacceptabel. Het goedpraten van banden met het drugscircuit is eveneens onvergeeflijk. De focus lijkt hier te liggen op het veroordelen van de mening van de 'gewone mens', die uitgesproken kritiek heeft op dit soort praktijken. Hoe langer de betrokkene spreekt, hoe meer onzin eruit komt. Dit soort uitspraken verdienen geen ruimte in het publieke debat. De reactie op een logische vraag van een Ajax-fan is opvallend. Het roept de vraag op of de huidige trainer, Heitinga, wel de juiste man op de juiste plaats is. Het lijkt erop dat hij totaal ongeschikt is als hoofdtrainer. De hoop is gevestigd op Kroes en Beuker, dat zij dit ook inzien en actie ondernemen. De frustratie van de commentator is voelbaar, terwijl hij suggereert dat transfervrije spelers 'gewoon' aangetrokken kunnen worden, een duidelijke sneer naar de situatie.\De negatieve reacties op het gedrag en de acties van bepaalde personen laten zien hoe de publieke opinie gevormd wordt. Het gaat niet over de onzekerheid van mensen, maar eerder om de negatieve indruk die ze zelf creëren. Het is de mening van de mensen die een voetballer als zeer getalenteerd beschouwen, maar die door hun eigen fouten en misstappen hun potentieel niet hebben benut. Daarom worden ze als 'loser' beschouwd. Er is ook een satirische noot over de voetbalcarrière van Aktürkoglu. Eerst schakelt hij met zijn team Benfica, Fener en Mourinho uit in de Champions League, om vervolgens zelf naar Fener te verkassen. Mourinho, die met Benfica uitgeschakeld werd, gaat alsnog met Benfica de Champions League in. Het kan verkeren in de voetbalwereld. De dynamiek van transferperiodes en de grilligheid van het succes worden hier op humoristische wijze belicht. De reacties en meningen van de voetbalvolgers weerspiegelen de complexiteit van de sport, de ethische dilemma's en de persoonlijke ambities





