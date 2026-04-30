Westerborkerstroom moet terug naar zijn oude glorie

Drie inwoners van Westerbork willen de Westerborkerstroom schoonmaken en herinrichten, met als doel de waterkwaliteit te verbeteren, de natuur te herstellen en zwemmen weer mogelijk te maken.

Drie betrokken inwoners van Westerbork, Jan Bos, Bert Reens en Theo Rook, hebben een ambitieus initiatief gelanceerd om de Westerborkerstroom te revitaliseren. Hun plan, 'Maak de Westerborkerstroom weer schoon', richt zich op zowel de verbetering van de waterkwaliteit als het herstel van de natuurlijke omgeving.

Het doel is om de beek niet alleen letterlijk schoner te maken door de waterkwaliteit te verbeteren, maar ook om de beek en het omliggende landschap te verrijken met meer natuurlijke elementen. De heren dromen van een beek waar het leven terugkeert, waar men weer kan pootjebaden en zwemmen, en waar het water uiteindelijk zelfs drinkbaar zou kunnen zijn. Theo Rook legt uit dat de waterkwaliteit van de Westerborkerstroom momenteel niet eens wordt gemeten, in tegenstelling tot de Dwingelooërstroom.

De beek vervult een belangrijke functie voor de waterhuishouding en de landbouw, maar de aanwezigheid van een stuw belemmert de toegang voor vissen. Jan Bos wijst erop dat de steile oevers, ontstaan door de rechttrekking van de beek voor landbouwdoeleinden, de natuurlijke waterzuivering belemmeren. Vroeger waren de oevers geleidelijker, de beek kronkelde en er was meer natuurlijke vegetatie.

Door het bestuderen van oude kaarten via Topotijdreis is duidelijk te zien hoe de beek in de loop der tijd steeds rechter is geworden en de landbouwkavels steeds groter. De heren ontdekten tijdens hun verkenningen een stukje van de oude beekloop, waar het water kraakhelder is en de oevers nat en gelijkmatig aflopen. Ze hopen dit stukje natuurlijke schoonheid te kunnen herstellen en uit te breiden.

Het idee voor het initiatief ontstond toen ze een oude foto zagen van heren die in badpak zwemmen in de Westerborkerstroom, een situatie die ze graag weer willen terugzien. Het meest ambitieuze onderdeel van het plan is het herinrichten van de beek, met name bij de Scheursmaat, een groot landbouwgebied tussen de wijk De Kampen en de rechtgetrokken beek. Ze stellen voor om hier een strandje te creëren, vergelijkbaar met die langs de Dinkel en de Regge in Overijssel.

Rook denkt dat dit goed te combineren is met de plannen van de gemeente voor woningbouw in hetzelfde gebied, waarbij de beek door de nieuwe wijk zou kunnen stromen en bewoners zouden kunnen genieten van het water. Hoewel de provincie formeel aangeeft dat het initiatief vooral bij het waterschap en de gemeente moet worden neergelegd, heeft ze in haar concept-omgevingsvisie juist een sterk pleidooi voor de verduurzaming van beekdalen zoals de Westerborkerstroom.

Het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) is enthousiast over het initiatief en benadrukt dat verbeteringen in de Westerborkerstroom ook ten goede komen aan de rest van de beek. WDOD heeft een project in de maak voor de gehele beek, van Westerbork tot Meppel, om de waterkwaliteit te verbeteren en zal in de komende periode met inwoners in gesprek gaan om ideeën te verzamelen en een totaalplan te ontwikkelen.

De chemische waterkwaliteit in Drenthe voldoet vrijwel overal niet aan de norm, terwijl de ecologische waterkwaliteit ook vaak onvoldoende is





