West Ham United vertrouwt op Nuno Espírito Santo na degradatie

Ondanks de degradatie naar het Championship blijft Nuno Espírito Santo manager van West Ham United. De club benadrukt het vertrouwen in zijn leiderschap en visie om de club snel terug te brengen in de Premier League.

De leiding van West Ham United heeft maandag besloten om aan Nuno Espírito Santo de vertrouwensstemming te geven en hem te laten doorgaan als manager, ondanks de degradatie uit de Premier League .

Na een verwoestende 3-0 overwinning op Leeds United op de laatste speeldag bleek die triomf irrelevant omdat Tottenham Hotspur eveneens won, waarmee de Hammers onherroepelijk naar het Championship moesten. In een open brief aan de supporters legt de club uit dat de voetbaloperatie voorop moet blijven en dat de planning voor het komende seizoen onmiddellijk na het laatste fluitsignaal van start ging. De club benadrukt dat beide partijen hun vertrouwen in elkaar hebben uitgesproken.

Nuno's rol wordt gezien als cruciaal vanwege de merkbare verbetering in teammentaliteit en eenheid sinds januari, wat resulteerde in een sterke seconde helft van het seizoen. De Portugees, die in 2018 Wolverhampton Wanderers naar de Premier League leidde, zal nu de uitdaging aangaan om West Ham zo snel mogelijk weer terug te brengen naar het hoogste niveau. Bondgenoten Burnley en Wolverhampton Wanderers zijn eveneens gedegradeerd





