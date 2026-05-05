Wesley Sneijder kritisch over Champions League-halve finale: Arsenal plaatst zich, maar kwaliteit ontbreekt

Wesley Sneijder is niet tevreden met de wedstrijd tussen Arsenal en Atlético Madrid in de halve finale van de Champions League. Hij vindt dat de UEFA moet ingrijpen om de kwaliteit van het voetbal te waarborgen. Arsenal plaatst zich voor de finale, maar Sneijder vindt dat de wedstrijd saai en voorspelbaar was.

Wesley Sneijder was niet bepaald tevreden met de wedstrijd tussen Arsenal en Atlético Madrid . Tijdens de rust van de halve finale van de Champions League liet hij zijn ongenoegen duidelijk blijken.

In het eerste deel van het tweeluik hadden beide ploegen een strafschop nodig om te scoren. Viktor Gyökeres scoorde namens de Noord-Londenaren, terwijl Julián Álvarez dat deed voor Atlético Madrid. Het eerste deel van de tweede helft bracht weinig kansen, maar in de 44ste minuut viel er toch een doelpunt. Na een schot van Leandro Trossard schoot Bukayo Saka de rebound binnen voor de 1-0.

De tweede helft leverde geen doelpunten op, waardoor Arsenal zich plaatste voor de finale van de Champions League. Voor de Engelsen is dit de eerste keer in twintig jaar. In 2006 stond Arsenal voor het laatst in de eindstrijd van het miljardenbal, toen FC Barcelona in Parijs met 2-1 te sterk was. Nu krijgt Arsenal opnieuw de kans, maar Sneijder is niet positief over de manier waarop de club zich plaatste voor de finale.

Ik zei na 35 minuten: de UEFA moet ingrijpen, zegt Sneijder bij een interview. Ze moeten naar Londen bellen: beide teams van het veld, en morgen wordt de finale gespeeld tussen Bayern München en Paris Saint-Germain, foetert hij. De eerste halve finale tussen die twee teams leverde wél een voetbalspektakel op: 5-4 in het voordeel van de Fransen. Ik wist dat dit zou gebeuren.

Atlético trok zich terug en gaf het balbezit weg, en Arsenal had veel controle over de bal, aldus Sneijder, die een man wel graag wil complimenteren. Ik keek opnieuw naar de spelers, en Arteta verdient nu al een standbeeld. Hij heeft simpelweg geen topspelers, en met de huidige selectie slaagt hij erin Atlético terug te dringen. Dat is knap.

Sneijder benadrukt dat de wedstrijd tussen Arsenal en Atlético Madrid niet het niveau had dat men van een halve finale van de Champions League mag verwachten. Hij vindt dat de UEFA moet ingrijpen om de kwaliteit van het voetbal te waarborgen. Volgens hem was de wedstrijd saai en voorspelbaar, met weinig creativiteit en risico. Atlético Madrid koos ervoor om defensief te spelen en weinig aanvallende actie te ondernemen, terwijl Arsenal de bal veel bezat maar weinig gevaarlijke momenten creëerde.

Sneijder vindt dat de UEFA moet zorgen voor een betere kwaliteit van het voetbal in de Champions League. Hij pleit voor meer actie en creativiteit, en minder defensieve tactieken. Volgens hem zou de finale tussen Bayern München en Paris Saint-Germain een veel spannender en betere wedstrijd zijn. Hij hoopt dat de UEFA in de toekomst meer maatregelen neemt om de kwaliteit van het voetbal in de Champions League te verbeteren





