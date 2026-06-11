Wesley Sneijder: 'Gangmaker' van Ajax deed ook weleens over de schreef

Hedwiges Maduro herinnert zich een ongemakkelijke situatie met Wesley Sneijder en Tom de Mul tijdens hun tijd bij Ajax. Sneijder deed gekke dingen, maar ging soms ook iets te ver, vertelt Maduro in een podcast van Sportnieuws.

Als 'gangmaker' van Ajax ging Wesley Sneijder ook weleens over de schreef, herinnert toenmalig collega Hedwiges Maduro zich. In een podcast van Sport nieuws vertelt hij over een ongemakkelijke situatie met Tom de Mul en trainer Henk ten Cate.

'Sneijder was sowieso altijd de gangmaker. Hij deed altijd gekke dingen, maar ging soms ook wel iets te ver', vertelt Maduro lachend. Tussen 2004 en 2007 speelden de twee middenvelder tegelijkertijd voor Ajax. Eén specifieke actie staat hem nog helder bij.

'Er was een gerucht dat Tom de Mul een relatie had met de dochter van Henk ten Cate, de trainer van dat moment. Dat wist Henk alleen niet. Toen had Sneijder de hele gang van de Arena volgeplakt met die foto uit roddelblad Privé. Als je de Arena binnenkwam, zag je dus alleen maar die foto van De Mul en de dochter van Ten Cate hangen.

' De trainer kon dat bepaald niet waarderen. 'Wij moesten er natuurlijk om lachen, maar Ten Cate vond het helemaal niet leuk. En achteraf ging dat misschien ook wel iets te ver.





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