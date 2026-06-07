Wesley Schakel uit Lisserbroek: Jongere met epilepsie en eenzaamheid

Wesley Schakel uit Lisserbroek is 20 jaar oud en heeft jarenlang thuis gezeten vanwege epilepsie. Hierdoor verloor hij contact met leeftijdsgenoten en heeft hij moeite om aansluiting te vinden. Bijna een kwart van de jongeren in de Haarlemmermeer voelt zich sterk eenzaam. Gelukkig wordt het bespreekbaarder. Jeugdarts Linde Mollers van GGD Kennemerland benadrukt dat gevoelens van eenzaamheid regelmatig voorkomen in deze levensfase. Het is belangrijk onderscheid te maken tussen af en toe eenzaam zijn en langdurige eenzaamheid. Jongeren kunnen tegenwoordig beter woorden geven aan hun mentale gezondheid en er rust minder taboe op onderwerpen als stress, somberheid en eenzaamheid. Tijdens de Week van de Mentale Gezondheid vraagt GGD Kennemerland aandacht voor mentale gezondheid met de campagne 'Gun elkaar Beschermtijd'. Beschermtijd draait om bewust ruimte maken voor dingen die mentale gezondheid versterken. Voor jongeren die zich eenzaam voelen heeft Mollers praktische adviezen: praat erover, zoek plekken op waar ontmoeting vanzelf ontstaat, focus op kleine succeservaringen en zorg goed voor jezelf.

Wesley Schakel uit Lisserbroek is 20 jaar oud en heeft jarenlang thuis gezeten vanwege epilepsie. Hierdoor verloor hij contact met leeftijdsgenoten en heeft hij moeite om aansluiting te vinden.

Bijna een kwart van de jongeren in de Haarlemmermeer voelt zich sterk eenzaam. Gelukkig wordt het bespreekbaarder. Jeugdarts Linde Mollers van GGD Kennemerland benadrukt dat gevoelens van eenzaamheid regelmatig voorkomen in deze levensfase. Het is belangrijk onderscheid te maken tussen af en toe eenzaam zijn en langdurige eenzaamheid.

Jongeren kunnen tegenwoordig beter woorden geven aan hun mentale gezondheid en er rust minder taboe op onderwerpen als stress, somberheid en eenzaamheid. Tijdens de Week van de Mentale Gezondheid vraagt GGD Kennemerland aandacht voor mentale gezondheid met de campagne 'Gun elkaar Beschermtijd'. Beschermtijd draait om bewust ruimte maken voor dingen die mentale gezondheid versterken.

Voor jongeren die zich eenzaam voelen heeft Mollers praktische adviezen: praat erover, zoek plekken op waar ontmoeting vanzelf ontstaat, focus op kleine succeservaringen en zorg goed voor jezelf





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Wesley Schakel Epilepsie Eenzaamheid Jongeren Week Van De Mentale Gezondheid GGD Kennemerland Linde Mollers Beschermtijd Mentale Gezondheid Contact Vermoeidheid Stress Socialen

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