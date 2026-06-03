Het groot onderhoud aan de N468 tussen Maasland en de A4 bij Schipluiden loopt opnieuw vertraging op. De provincie Zuid-Holland verwacht nu dat een deel van de werkzaamheden pas in 2029 klaar is.

Werkzaamheden aan provinciale weg gaan jaar langer duren. Het groot onderhoud aan de N468 tussen Maasland en de A4 bij Schipluiden loopt opnieuw vertraging op.

De provincie Zuid-Holland verwacht nu dat een deel van de werkzaamheden pas in 2029 klaar is, terwijl eerder werd uitgegaan van afronding in 2027 of 2028. De werkzaamheden vinden plaats op het traject tussen Maasland en de rotonde bij de A4. Daar worden de weg, de kade en de dijk op een traject van een kleine acht kilometer aangepakt.

Drie van de zes deeltrajecten lopen vertraging op, schrijft gedeputeerde Jeroen van Dijken in een brief aan de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Het gaat om de Molenweg, de Oostgaag en de Gaagweg. Vooral de werkzaamheden aan de Gaagweg duren langer. De provincie verwacht dat dit deel waarschijnlijk pas in 2029 wordt afgerond.

Na de bouwvakvakantie van 2026 richt het project zich eerst op het afronden van de Molenweg en de Oostgaag. Pas daarna kan verder worden gewerkt aan de Gaagweg. Dat gebeurt volgens de provincie niet eerder dan begin 2027. De vertraging komt volgens Van Dijken vooral door vergunningstrajecten, bezwaren van perceeleigenaren en problemen met oude kabels en leidingen.

Ook lopen werkzaamheden van netbeheerder Westland Infra en waterbedrijf Evides vertraging op door dezelfde oorzaken. Daarnaast blijkt de bodem op sommige plekken slechter dan verwacht. Daardoor moet grond worden vervangen door zand om de ondergrond steviger te maken. Tijdens het werk zijn bovendien oude kabels, leidingen en constructies aangetroffen die moesten worden verwijderd.

De provincie onderzoekt samen met de aannemer of de werkzaamheden versneld kunnen worden, bijvoorbeeld door langere werkdagen of weekendwerk. Volgens Van Dijken zijn die mogelijkheden beperkt vanwege de bereikbaarheid en leefbaarheid voor omwonenden. De gedeputeerde noemt het project 'ingewikkeld', omdat de N468 niet alleen een weg is, maar ook een dijk die het achterland beschermt.

'Veiligheid van bewoners, weggebruikers en het achterland staat daarbij altijd voorop', schrijft hij





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

N468 Provinciale Weg Werkzaamheden Vertraging Maasland A4 Schipluiden

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nederlands elftal vertrekt naarVS voor WK-pre-campHet Nederlands elftal vertrekt op donderdag 4 juni naar New York voor een mini-trainingskamp ter voorbereiding op het WK. Tijdens de pre-camp staat een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan op het programma in het Icahn Stadium, zonder publiek. Na afloop reist het team naar het basiskamp in Kansas City.

Read more »

Japan op WK 2026: datum, tijd, locatie en alles over eerste groepsduelAlles over het eerste groepsduel van Oranje tegen Japan op het WK 2026

Read more »

Wethouder was op de hoogte van misstanden bij opgraving skelet: 'Waarom werd er niet ingegrepen?'In politiek Maastricht is met verbazing gereageerd op het nieuws rondom het onzorgvuldig blootleggen van het vermoedelijke skelet van d’Artagnan. De wethouder was al langer informeel op de hoogte van de graafwerkzaamheden in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk in Wolder en wist al op 2 maart dat de blootlegging niet volgens de regels verliep. Pas op 5 maart nam de gemeente de regie over en werden de werkzaamheden direct stilgelegd, maar telefonisch.

Read more »

Noren zijn vertrokken naar de VS • Vanaf nu elke dag: NOS VoetbalpodcastIn dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal.

Read more »