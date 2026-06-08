Werkzaamheden aan Loosduinseweg en Oude Haagweg in Den Haag

Vanaf maandag 8 juni tot en met 17 juli vinden er werkzaamheden plaats aan de Loosduinseweg en de Oude Haagweg in Den Haag. De weg wordt opnieuw geasfalteerd en er worden ook werkzaamheden uitgevoerd aan de riolering en het warmtenet. Het verkeer zal komende weken te maken krijgen met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. Fietsers en voetgangers zullen ook beïnvloed worden door de werkzaamheden.

Vanaf maandag wordt er gewerkt aan de Loosduinseweg en de Oude Haagweg in Den Haag . De weg krijgt een nieuwe laag asfalt. Daardoor krijgt het verkeer komende weken te maken met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd.

De werkzaamheden vinden plaats in verschillende fases. Voetgangers kunnen dan gewoon langs het werkgebied lopen en ook de hulpdiensten houden toegang tot de woningen en bedrijven aan de weg. Fietsers kunnen vaak doorrijden, maar krijgen in sommige fases een omleiding. Ook het openbaar vervoer heeft last van de werkzaamheden.

Buslijnen 23, 26 en 31 rijden in sommige fases anders en tramlijn 2 kan af en toe vertraging oplopen. Bij slecht weer kan de planning voor de werkzaamheden aangepast worden. Vooral van maandag 8 tot en met vrijdag 12 juni moeten automobilisten rekening houden met omleidingen. Als je richting het HagaZiekenhuis rijdt vanaf de Loonsduinseweg, moet je omrijden via de Zuiderparklaan, Meppelweg en Dedemsvaartweg.

Verkeer naar de Groen van Prinstererlaan vanaf de Loonsduinseweg rijdt om via de Zuiderparklaan, Soestdijksekade, Moerweg, Erasmusweg, Lozerlaan en Escamplaan. Richting de Groen van Prinstererlaan vanaf de Prinsegracht wordt het verkeer iva de Vaillantlaan, Neherkade, Erasmusweg, Lozoerlaan en Escamplaan gestuurd. Het bestemmingsverkeer naar de Gamma, K-Rentool en de omgeving rijdt van 20 tot en met 22 juni via de Loonsduinseweg, Kamperfoeliestraat, Mient, Thorbackelaan, Okkernootstraat en Kokosnootstraat.

Buslijnen 23, 26 en 31 blijven rijden, maar volgen in sommige fases een andere route. Daardoor vervallen sommige haltes tijdelijk en kan de reistijd oplopen. Tramlijn 2 blijft rijden, maar kan door werk langs het spoor af en toe lichte vertraging hebben. De gemeente raadt reizigers aan om voor het trek de reisplanner of website van HTM te checken.

Van 15 tot en met 22 juni werkt de gemeente in de omgeving van de begraafplaatsen Nieuw Eykenduynen en Oud Eik en Duinen. Nieuw Eykenduinen blijft bereikbaar via de kruising met de Kamperfoeliestraat, terwijl Oud Eik en Duinen die periode bereikbaar is via de laan van Eik en Duinen. De gemeente adviseert weggebruikers rekening te houden met extra reistijd en buiten de spits te rijden als dat kan.

Ook wordt geadviseerd om met de fiets of het openbaar vervoer te gaan of een andere route kiezen. Omwonden kunnen ook geluids- en verkeershinder ervaren





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Loosduinseweg Oude Haagweg Werkzaamheden Asfalteren Riolering Warmtenet Verkeershinder Den Haag

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