Werkstress neemt toe: individuele aanpak nodig volgens hoogleraar

Steeds meer mensen, vooral jongeren, kampen met werkstress. Hoogleraar Christiaan Vinkers pleit voor een individuele aanpak en onderzoek naar de oorzaken en oplossingen per bedrijf.

Heb je wel eens last van werkstress? De kans is groot, want de meerderheid van de mensen kampt ermee. De afgelopen jaren is het aantal mensen dat uitvalt door stress en psychische klachten fors toegenomen. Vooral jonge werknemers onder de 45 jaar ervaren dit in toenemende mate, vertelt Christiaan Vinkers , hoogleraar stress en veerkracht.

De toename van stress bij jonge werknemers is een complex probleem met diverse oorzaken. Enerzijds is er sprake van een grotere openheid over psychische problemen, waardoor mensen eerder bereid zijn om hun ervaringen te delen en hulp te zoeken. Anderzijds speelt de toenemende prestatiedruk een rol. De verwachtingen op de werkvloer zijn vaak hoger dan voorheen, en de concurrentie om posities is intenser geworden. Daarnaast zijn de grenzen tussen werk en privé steeds vager geworden. Zaken als mantelzorg, financiële problemen en persoonlijke relaties kunnen de stress op het werk verergeren, en andersom.

Volgens Vinkers is er behoefte aan een individuele aanpak van stress. De oorzaken van stress zijn immers per persoon verschillend. Iemand die worstelt met relatieproblemen heeft andere behoeften dan iemand die kampt met een laag zelfbeeld. Mindfulness en andere algemene methoden kunnen wellicht enige verlichting bieden, maar pakken niet de kern van het probleem aan. Daarom is het essentieel om te kijken naar de specifieke triggers van stress per individu.

Vinkers benadrukt dat de aanpak van werkstress per bedrijf moet worden aangepakt. Hij werkt momenteel aan een nieuw onderzoek waarin werknemers een armband dragen die hun stressniveau meet. Deze data worden vervolgens gebruikt om een ecosysteem te creëren binnen het bedrijf dat is afgestemd op de specifieke behoeften van de werknemers en het bedrijf zelf. Het doel is om het gesprek tussen werknemers, werkgevers en, indien nodig, de arboprofessional te faciliteren. Door dit gesprek aan te gaan, kan er worden gekeken welke maatregelen er nodig zijn om de stress te verminderen, in plaats van een 'one size fits all'-aanpak.

De focus ligt op het creëren van een omgeving waarin stress bespreekbaar is en waarin werknemers zich gesteund voelen. Het is de bedoeling om een cultuur te stimuleren waarin open communicatie en feedback centraal staan. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van regelmatige gesprekken tussen werknemers en hun leidinggevenden, het aanbieden van trainingen over stressmanagement, en het creëren van een gezonde werkomgeving met voldoende pauzes en mogelijkheden voor ontspanning. De resultaten van het onderzoek zullen hopelijk leiden tot praktische adviezen en tools die bedrijven kunnen inzetten om de werkstress te verminderen en de veerkracht van hun werknemers te vergroten. Het is belangrijk om te onthouden dat de aanpak van stress een continu proces is, en dat er regelmatig bijgestuurd moet worden om de effectiviteit ervan te waarborgen. Door actief te investeren in de mentale gezondheid van hun werknemers, kunnen bedrijven niet alleen de productiviteit verhogen, maar ook een positievere en gezondere werkomgeving creëren.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Play-offs voor Bloemendaal steeds verder uit zicht, Oranje-Rood deelt nieuwe tik uitIn Eindhoven wordt Bloemendaal met 4-1 verslagen. De play-offs om de landstitel raken voor de topclub steeds verder uit zicht.

Read more »

Mohamed Nassoh begrijpt wisselbeurt niet: 'Ik moet mezelf steeds bewijzen'Mohamed Nassoh, topscorer van NAC Breda, begrijpt niet waarom hij tegen Fortuna Sittard op de bank begon. Hij kwam wel in het veld en redde een punt, maar voelt zich gefrustreerd en wil meer speeltijd. Hij had een gesprek met zijn trainer Carl Hoefkens over de situatie.

Read more »

Schreuder zet vraagtekens bij discutabel moment: 'Hoor steeds wat anders'Dick Schreuder kan leven met het 1-1 gelijkspel van NEC tegen Feyenoord, maar is ook kritisch op zijn ploeg. Daarnaast plaatst hij na afloop ook kanttekeningen bij een opvallend VAR-moment.

Read more »

Steeds vaker meldingen van data-diefstal bij bedrijven, meer hacks of toeval?Een verband tussen deze aanvallen is er voor zover bekend niet. Deskundigen denken dat de bedrijven doelwit zijn, omdat hackersgroepen weten dat daar iets te halen valt.

Read more »

Vitesse krijgt periodetitel steeds meer binnen handbereik na zege in UtrechtDe club uit Arnhem blijft uitstekend presteren in de eerste divisie. Vitesse verslaat maandagavond Jong FC Utrecht met 0-3.

Read more »

Kinderarmoede in Almere stijgt: steeds meer kinderen groeien op in armoedeHet aantal kinderen in Almere dat opgroeit in armoede neemt toe, blijkt uit nieuwe cijfers. De stijging van het aantal aanvragen voor basisvoorzieningen, zoals kleding en bedden, baart zorgen. Wethouder Paul Tang en het Nationaal Fonds Kinderhulp benadrukken de ernst van de situatie en roepen op tot actie. De impact van armoede op kinderen is groot en langdurig. Gemeente en partners werken aan oplossingen.

Read more »