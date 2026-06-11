Werknemers bang voor toekomst met AI

Er zijn steeds meer zorgen over de toekomst van banen in de huidige arbeidsmarkt. Vooral in de financiële sector en de reclamewereld gaat de opmars van AI hard. Er zijn ook zorgen over de kwaliteit van het werk en de hoeveelheid werk dat verloren gaat.

"Ik ben bang dat AI mijn baan overneemt" Werknemers zijn bang dat ze door kunstmatige intelligentie worden vervangen. Vakbonden zien al veel ontslagen en steeds meer banen lijken op de tocht te staan.

Ruim 1 op de 10 werknemers maakt zich zorgen over de toekomst van zijn of haar baan, blijkt uit het onderzoek van OpenUp onder ruim 1500 werknemers uit allerlei branches. Vooral in de financiële sector en bijvoorbeeld de reclamewereld gaat de opmars van AI hard. Uit onderzoek van CBS bleek in februari al dat driekwart van de volwassen Nederlanders denkt dat door AI banen zullen verdwijnen.

En uit onderzoek van TNO bleek deze week dat AI niet alleen de hoeveelheid werk beïnvloedt, maar ook de kwaliteit van het werk





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AI Baanverlies Kwaliteit Van Het Werk Werknemers Financiële Sector Reklamewereld

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