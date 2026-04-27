Wereldwijde defensie-uitgaven stijgen opnieuw, Europa leidt groei

De wereldwijde defensie-uitgaven zijn in 2025 opnieuw gestegen, met een toename van 2,9 procent ten opzichte van 2024, tot bijna 2500 miljard euro. Volgens het jaarlijkse rapport van het Zweedse onderzoeksinstituut SIPRI was de Europese herbewapening de belangrijkste drijvende kracht achter deze groei, nu de Amerikaanse militaire steun aan Oekraïne is weggevallen.

De Verenigde Staten, China en Rusland bleven de drie grootste spelers in de wereldwijde wapenhandel, goed voor 51 procent van het totale volume. De VS gaf met ruim 800 miljard dollar wel 7,5 procent minder uit dan in 2024, nadat president Trump al voor zijn aantreden had aangekondigd de militaire steun aan Oekraïne te willen schrappen. Europa daarentegen verhoogde zijn defensie-uitgaven met 14 procent.

De 29 Europese NAVO-landen gaven samen bijna 500 miljard euro uit, waarbij Duitsland de grootste bijdrager was met bijna een vijfde van dat bedrag. Volgens SIPRI was de stijging sinds 1953 niet zo groot, met Duitsland dat bijna een kwart meer uitgaf dan een jaar eerder. Het instituut merkt op dat staten met wapenaankopen reageren op oorlogen, onzekerheid en wereldwijde onrust. De stijging was echter minder scherp dan vorig jaar, toen de uitgaven bijna 10 procent hoger waren.

Onderzoekers verwachten dat de uitgaven ook dit jaar weer flink zullen stijgen, mede omdat Trump een biljoenenbudget voor het Pentagon heeft ingediend bij het Congres. Rusland verhoogde zijn defensie-uitgaven met bijna 6 procent, terwijl Oekraïne zelfs 20 procent meer uitgaf. Beide landen geven respectievelijk 7,5 en 40 procent van hun bruto nationaal product uit aan wapens. In het Midden-Oosten bleven de defensie-uitgaven opvallend genoeg bijna gelijk, voornamelijk omdat Israël 4,9 procent minder uitgaf nu de oorlog in Gaza is geluwd.

Toch zijn de uitgaven van Israël nog altijd het dubbele van 2022. De groei van de defensie-uitgaven wereldwijd is een reflectie van de toenemende geopolitieke spanningen en de noodzaak voor landen om hun veiligheid te waarborgen. De trend wordt verwacht om aan te houden, vooral gezien de onzekere internationale situatie en de toenemende militaire dreigingen. Landen investeren niet alleen in conventionele wapens, maar ook in geavanceerde technologieën zoals cyberverdediging en ruimtevaartcapaciteiten.

Dit alles wijst erop dat de wereldwijde wapenwedloop nog lang niet tot een einde is gekomen en dat defensie-uitgaven een belangrijke rol blijven spelen in de internationale politiek en economie





