Wereldprimeur in Zuidwolde: Aspergeteler redt bedrijf met unieke steekmachine

Aspergeteler Eric Weiland uit Zuidwolde heeft een wereldwijd unieke aspergesteekmachine aangeschaft om het personeelstekort op te lossen en zijn oogst te veiligstellen. De machine vervangt het werk van vijf mensen en oogst 120 kilo asperges per uur.

Het aspergeseizoen is in volle gang, en terwijl veel aspergekwekerijen nog steeds afhankelijk zijn van handarbeid om de kostbare asperges te oogsten, heeft Eric Weiland uit Zuidwolde een revolutionaire oplossing gevonden.

Zijn kwekerij maakt nu gebruik van een wereldwijd unieke aspergesteekmachine, een ontwikkeling die niet alleen de efficiëntie verhoogt, maar ook een absolute noodzaak is gebleken. Vorig jaar stond Weiland voor een ernstig probleem: een tekort aan personeel dreigde een aanzienlijk deel van zijn aspergeoogst te vernietigen. De situatie was zo kritiek dat hij zelfs overwoog om zijn bedrijf te sluiten. Gelukkig heeft deze innovatieve machine hem gered van die noodlottige beslissing.

De machine, die Weiland omschrijft als 'min of meer uit nood geboren', is in staat om het werk van ongeveer vijf personeelsleden te vervangen. Een van de grootste voordelen is dat de machine niet gebonden is aan arbeidstijdenwetten en niet te lijden heeft onder fysieke uitputting.

'Dit ding steekt ongeveer 24 uur per dag, mocht dat nodig zijn. Er zit ook verlichting op. Hij heeft geen last van zijn rug. Hij steekt ook gewoon goede kwaliteit', aldus Weiland.

De machine detecteert de asperges onder de grond en tilt ze voorzichtig omhoog, waardoor een medewerker ze gemakkelijk kan verzamelen. Dit resulteert in een enorme toename van de oogstsnelheid: een medewerker kan nu wel 120 kilo asperges per uur verzamelen, in vergelijking met de 25 kilo die met de hand kunnen worden geoogst. Weiland benadrukt dat de kwaliteit van de asperges niet wordt aangetast door de machinale oogst.

'Of ze met de machine of de hand worden gestoken, dat is exact hetzelfde', verzekert hij. De machine is een technisch hoogstandje en Weiland is er trots op dat hij er een in zijn bezit heeft.

'Als ik de machine over het land zie rijden ben ik daar ontzettend trots op. ' Er zijn wereldwijd slechts twee van dit type machines in gebruik, en één daarvan bevindt zich dus in Zuidwolde. De investering in deze geavanceerde technologie was aanzienlijk, met een prijskaartje van 2,5 ton. Gelukkig kon Weiland rekenen op de steun van de gemeente en de provincie, die het project financieel ondersteunden.

De machine is niet alleen een oplossing voor het personeelstekort, maar draagt ook bij aan de duurzaamheid van de aspergeteelt. Door de efficiëntie te verhogen en de afhankelijkheid van handarbeid te verminderen, kan Weiland zijn productie optimaliseren en tegelijkertijd de impact op het milieu minimaliseren. De toekomst van de aspergeteelt ziet er, mede dankzij deze innovatie, rooskleurig uit.

Weiland hoopt dat andere telers zich laten inspireren door zijn voorbeeld en ook investeren in technologie om de uitdagingen van de moderne landbouw aan te gaan. De machine is een bewijs dat innovatie en traditionele landbouw hand in hand kunnen gaan, en dat het mogelijk is om de kwaliteit en duurzaamheid van onze voedselproductie te waarborgen. Het succes van deze machine is een lichtpuntje in een sector die vaak te kampen heeft met personeelsproblemen en andere uitdagingen.

De machine is een stap voorwaarts in de automatisering van de landbouw en een voorbeeld van hoe technologie kan worden ingezet om de voedselvoorziening te waarborgen





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

