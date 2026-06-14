Weghorst lijkt Ajax te verlaten, Benfica op hem jaagt

Weghorst lijkt Amsterdam te verlaten. Hij beschikt over een aflopend contract bij Ajax en er zijn hardnekkige geluiden dat Benfica op hem jaagt.

De aanvaller van Ajax , Weghorst , lijkt Amsterdam te verlaten. Hij beschikt over een aflopend contract bij Ajax en er zijn hardnekkige geluiden dat Benfica op hem jaagt.

Weghorst heeft zelfs al huizen bekeken in Portugal. Hij beschikt over een contract dat op 30 juni afloopt en hij is dus transfervrij op te pikken. Weghorst verwacht echter dat hij vertrekt bij Ajax. Hij heeft twee hele mooie jaren bij Ajax gehad en hij is supertrots dat hij als jongen uit het oosten hier heeft mogen voetballen.

Weghorst is nu met Oranje in voorbereiding op het treffen met Japan in de groepsfase van het WK. Hij weet wat het is om over de grens te spelen. Weghorst heeft in het verleden het shirt van VfL Wolfsburg, Burnley, Besiktas, Manchester United en TSG Hoffenheim gedragen





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