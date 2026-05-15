Weersverwachting Weekend: Lichte Verbetering na Recordkou in Mei

Na een uitzonderlijk koude vrijdag brengt het weekend wat meer zon en iets hogere temperaturen, al blijft de paraplu noodzakelijk.

De afgelopen vrijdag kenmerkte zich door een weertype dat we in het midden van mei eigenlijk niet meer verwachten. Het was een dag van grijze luchten, aanhoudende regenval en temperaturen die simpelweg weigerden te stijgen.

Met een maximumtemperatuur van slechts 11 graden Celsius bevonden we ons op een meteorologisch dieptepunt van het huidige lenteseizoen. Sterker nog, met een gemeten waarde van 11,1 graden werd er bijna een koude-record gevestigd voor deze specifieke periode van het jaar. Voor veel mensen voelde dit aan als een terugkeer naar de wintermaanden, terwijl we eigenlijk al uitkeken naar de eerste echt warme lentedagen. Desondanks was er een positieve zijde aan deze neerslag.

De droogte die in sommige gebieden voelbaar was, is door de flinke buien van de afgelopen dagen volledig opgeheven. De natuur, en dan met name de jonge planten en bloemen in de polders, profiteert enorm van dit vochtige weer. Het is een ideale groeifase voor de flora, ook al is dat voor de menselijke bewoners minder prettig. Kijkend naar het komende weekend, kunnen we spreken van een zeer lichte weersverbetering, hoewel het veranderlijke karakter van de lente dominant blijft.

Zaterdag begint met een zekere mate van onzekerheid. In de ochtenduren is de kans op lokale, kortdurende buien aanwezig. Het is daarom zeer raadzaam om voor het verlaten van het huis eerst de actuele regenradar te raadplegen, zodat onverwachte natte voeten kunnen worden voorkomen. Naarmate de dag vordert, zal de bewolking echter vaker openscheuren, waardoor de zon vaker aan bod komt.

In onze provincie zal het in de loop van de dag steeds vriendelijker worden en blijft het grotendeels droog. De temperatuur stijgt in de middag naar ongeveer 14 graden. Hoewel dit objectief gezien nog steeds aan de lage kant is voor half mei, zorgt de aanwezigheid van de zon ervoor dat het aanzienlijk milder aanvoelt dan op de koude vrijdag. De dag sluit af met een rustige en heldere zonsondergang, gevolgd door een nacht die vrijwel zeker droog zal blijven.

De zondag brengt echter weer een andere dynamiek met zich mee. De ruimte voor directe zonneschijn wordt kleiner naarmate de luchtvochtigheid toeneemt. In de ochtend is er kans op lichte regen of motregen, wat de dag een wat grauw begin geeft. De meeste neerslag wordt verwacht in de middag en de vroege avonduren.

Toch is het niet zo dat de hele dag verloren gaat; er zullen ook later op de dag voldoende droge momenten zijn om buitenactiviteiten te ondernemen, mits men flexibel blijft in de planning. Wat de temperatuur betreft, zien we een lichte stijging naar 15 graden. Door de hogere luchtvochtigheid voelt het een fractie minder fris aan dan zaterdag, wat een klein comfort biedt.

De wind, die uit het westen tot zuidwesten waait, voert geleidelijk minder koele lucht aan, wat het begin markeert van een langzame opwarming van het land. Na het afsluiten van het weekend mogen we eindelijk uitkijken naar een stapsgewijze stijging van de temperatuur. Hoewel het wisselvallige weertype in de eerste dagen van de nieuwe week nog wel aanwezig zal zijn, is er een duidelijke trend zichtbaar naar warmer weer.

De verwachting is dat we op dinsdag of woensdag eindelijk de gebruikelijke lentedata van 18 graden Celsius zullen bereiken. Dit zal voor velen een grote opluchting zijn na de onstuimige start van mei. Bovendien zijn er sterke signalen dat er een stabielere en warmere periode aan komt, waardoor de paraplu vaker in de gang kan blijven staan. Voor wie op de hoogte wil blijven van de meest actuele ontwikkelingen, is het raadzaam om de weersite van Omroep Flevoland te bezoeken.

Daar worden niet alleen de nieuwste voorspellingen gedeeld, maar kunnen bewoners ook hun eigen sfeerfoto's van het lenteweer insturen om de diversiteit van het landschap te tonen. Maandagochtend verschijnt er een vers bericht dat meer inzicht geeft in de tweede helft van de komende week





